Sergantiems cukriniu diabetu – svarbi žinia: pokyčiai palies beveik 30 tūkst. pacientų

Pasak sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio, cukrinis diabetas yra viena sparčiausiai plintančių ligų, jau šiandien Lietuvoje yra per 100 tūkst. asmenų, sergančių šia liga.

„Gerinant ligos kontrolę, padidintos kompensuojamų priemonių apimtys. Iš viso tam numatyta per 2 mln. Eur lėšų, o pasikeitimai palies beveik 30 tūkst. asmenų. Šie pokyčiai prisidės prie pilnavertiško gyvenimo užtikrinimo sergantiems cukriniu diabetu“, – sako sveikatos apsaugos ministras.

Asmenims nuo 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kurie įvertindami glikemiją naudoja tik diagnostines juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems nekompensuojamos insulino pompų su integruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos, per metus bus skiriama iki 300 juostelių daugiau, t. y. pacientai galės gauti iki 1200 juostelių per metus. Iki pasikeitimo šiai pacientų grupei buvo kompensuojama 900 juostelių per metus.

Asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, bus kompensuojama dvigubai daugiau juostelių, nei buvo iki šiol, t. y. pacientai galės gauti iki 600 juostelių per metus.

Taip pat pokyčiai palies ir kompensacijas už adatas. Šiuo metu adatos insulino švirkštikliams yra kompensuojamos tik vaikams, tačiau šias priemones galės gauti ir suaugusieji pacientai, sergantys 1-ojo arba 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir naudojantys specialų švirkštiklį insulinui suleisti. Bus kompensuojama 1 insulino adata per parą.

Visi pokyčiai įsigalios ir kompensacijos bus pradėtos taikyti nuo liepos 1 d.

Šie pakeitimai palies beveik 30 tūkst. pacientų, o šių priemonių kompensavimui bus skirta kiek daugiau nei 2 mln. Eur Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.