Kaip išgelbėti gyvybę, jei priklausomybe sergantis žmogus perdozuotų?

Vos atsigavęs ir supratęs, kad ką tik buvau atgaivintas aš pradėjau plūsti rplc darbuotojus keksmažodžias, kadangi mirtį tuo metu suvokiau, kaip išsigelbėjimą, kaip savo kančios pabaigą, bet štai kažkas įsikišo ir viską sugadino, tuomet atrodė, kad jau buvau laisvas, mano kančios baigėsi, bet štai tu ir vėl realybėje, ir supranti, kad dar teks kentėti. Aš keikiau iš plūdau darbuotojus su priekaištais, kodėl jie taip padarė, kodėl tiesiog neleido man mirti!?

Tuomet tikrai labai pykau, bet šiandien aš esu be galo dėkingas, kadangi tuomet net pagalvoti negalėjau, kaip keisis mano gyvenimas. Mes dažnai prarandam tikėjimą pokyčiais ir net negalime įsivaizduoti, kaip keisis mūsų gyvenimai, jai tik patys to sieksime. Šiandien aš tikiu, kad galiu labai daug pasiekti ir padaryti ir esu be galo dėkingas rplc darbuotojams Eglei ir Valdui, nes būtent jie yra tie darbuotojai kurie anuomet man išgelbėjo gyvybę.“

Tai vilniečio Mariaus S. viešas pasakojimas (kalba netaisyta).

Rugpjūčio 31 d. pasaulis mini Tarptautinę perdozavimo žinomumo dieną. Ji skirta priminti visuomenei apie psichoaktyviųjų medžiagų sukeliamas mirtis, mažinti jų statistiką ir susijusias stigmas bei solidarizuotis su žmonėmis, netekusiais savo artimųjų dėl perdozavimo.

Respublikinio priklausomybės ligų centro (RPLC) Socialinės ir psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Eglė Lydekaitė ir klinikinės toksikologijos gydytojas Haris Jakavičius sako, kad jie ne kartą yra bėgę į kiemą ar į gatvę narkotinių medžiagų perdozavusiems vyrams ir moterims suleisti priešnuodį. Jis išgelbsti gyvybę, o jau vėliau specialistai suteikia ir visas galimybes sveikti.

Tą vaistą galime išmokti panaudoti kiekvienas. Tai „Naloksonas“.

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo tendencijos keičiasi, stipriai auga vis naujų preparatų prieinamumas, tačiau vartojančių opioidus taip pat nemažėja, vadinasi, ir rizika mirti jiems visada yra šalia. Kaip atpažinti perdozavusį žmogų?

„Tokio žmogaus išvaizda bus ganėtinai specifiška, – sako RPLC Vilniaus filialo ambulatorinio skyriaus vedėjas Haris Jakavičius, – akių vyzdžiai bus susitraukę, smeigtuko formos dydžio, į šviesą nereaguos, sąmonė bus prislopinta, kontakto nebus.

Taip pat labai svarbu atpažinti sulėtėjusį kvėpavimą (jei normalus žmogus įkvepia ir iškvepia 14–16 kartų per minutę, tai perdozavęs asmuo – tik 6–10 kartų, dėl to bus pamėlusios galūnės, o dėl deguonies trūkumo jis taip pat bus ir išbalęs. Normalu, jei šalia rasite švirkštą – tai tik įrodys, kad šalia jūsų tikrai perdozavęs narkotinių medžiagų žmogus ir jam tikrai reikia skubios pagalbos“.

Kaip suleisti vaistą? Reikia nulaužti ampulės viršūnėlę, pritraukti vaisto į vienkartinį švirkštą ir suleisti į raumenį arba veną. Patogiausia leisti priešnuodį į sėdmens raumenį. Jei po minutės nėra poveikio, leidžiame antrą, trečią, ketvirtą kartą.

„Svarbiausia žinoti, kad niekaip nepakenksite – galite suleisti net iki 10 mg vaisto, tikrai nieko blogiau nenutiks. Ir, žinoma, iškart kviesti greitąją pagalbą, kad pacientas būtų transportuotas į gydymo įstaigą. O jei netyčia suleistume nieko nepavartojusiam, tik apalpusiam žmogui, vaistas jokio poveikio nesukels ir vėlgi niekaip nepakenks“, – sako gyd. Haris Jakavičius.

Respublikinis priklausomybės ligų centras yra paruošęs dalinti visiems nemokamus paketus – kelias ampules ir kelis švirkštus. Vaistą gali pasiimti ir šeimos nariai, tuo pačiu ir būti pakonsultuoti dėl perdozavimo prevencijos bei būti nukreipti profesionaliai sveikti.

Pasak gyd. Hario Jakavičiaus, „priklausomybė tikrai yra liga, bet ne tokia, kurios nebūtų galima pagydyti. Visi gydymo metodai yra ypač patobulėję ir jei tik kreipsitės, visada rasime būdą, kaip jums padėti“.

„Išgelbėk gyvybę – turėk „Naloksono“ – tokią skrajutę kartu su šiuo opioidų priešnuodžių rinkiniu galima gauti ir visuose žemo slenksčio kabinetuose.

Čia priklausomybės ligomis sergantys asmenys priimami be išankstinio nusistatymo dėl savo ligos. Jiems teikiamos konsultacijos, parama ar kita socialinė pagalba žengiant pirmuosius žingsnius sveikimo link. Užmegztas darbuotojų ir kabinetų lankytojų betarpiškas bendravimas leidžia palaipsniui keisti elgesio įpročius ir tai įrodo jau daugybė tikrų pavyzdžių“, – teigia RPLC žemo slenksčio paslaugų koordinatorius Kęstutis Rudaitis.

Žemo slenksčio paslaugas, įskaitant ir „Naloksono“ išdalijimą, įgyvendina ir įvairios nevyriausybinės organizacijos bei viešosios įstaigos pagal projektus, finansuojamus iš tikslinių LR Sveikatos apsaugos ministerijos lėšų.

Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis nuo šių metų pradžios šio vaisto didžiuosiuose šalies miestuose yra išdalinta jau beveik 1 000 ampulių. Pernai 1 695 vnt.