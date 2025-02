Greitoji medicinos pagalbos tarnyba išplėtė ekipažų budėjimo tinklą – atsirado 14 naujų pastočių

Donatas Paliulionis, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovas akcentuoja, kad susikūrus nacionalinei tarnybai, buvo identifikuotos probleminės vietos, kur pacientai turėjo ilgiau laukti skubančios medicininės pagalbos.

„Turėjome įvairių situacijų su greitosios pagalbos teikimu – tai ir rajonų sankirtos, vadinamosios „pilkosios zonos“, ir dėl sezoniškumo kurortinėse vietose svyruojantys pacientų srautai. Kalbame apie dešimtis tūkstančių gyventojų, kurie turėjo problemų gauti bazinę medicininę pagalbą.

Per pusantrų metų pavyko pasiekti tolygų greitosios medicinos pagalbos teikimo rezultatą, įsteigiant net 14 naujų pastočių. Aktyvus tinklo kūrimas baigtas, tačiau jei matysime operatyvumo rezultatų pokyčius, į juos reaguosime, artindami GMP paslaugas arčiau gyventojų“, – sako tarnybos vadovas.

Buvo įsteigtos naujos pastotės Vievyje (Elektrėnų sav.), Trakuose ir Aukštadvaryje (Trakų r.), Merkinėje (Varėnos r.), Simne (Alytaus r.), Birštone (Birštono savi.), Ariogaloje (Raseinių r.), Šventojoje (Palangos sav.), Juodkrantėje (Neringos sav.), Skaudvilėje (Tauragės r.), Ventoje (Akmenės r.), Šaukėnuose (Kelmės r.), Ramygaloje (Panevėžio r.). Naujausia pastotė įsteigta Ylakiuose (Skuodo r.) – šių-praėjusių metų sandūroje. Prie pastočių kūrimo aktyviai prisidėjo ir savivaldybės: dalis jų suteikė nekilnojamąjį turtą, kitą paramą.

Iš viso šiai dienai greitosios medicinos pagalbos tinklą sudaro 119 pastočių, kuriose budi medikų ekipažai.

Pagal Lietuvos teisės aktus, greitosios medicininės pagalbos ekipažas į iškvietimą turi atvykti per 15 minučių, kai iškvietimas yra mieste, ir per 25 minutes, kai iškvietimas yra kaimiškoje vietovėje. Naujausiais duomenis, laiku atvykstama į 92 proc. iškvietimų – per trejus metus šis rodiklis yra pagerėjęs 7 proc. punktais.

Šiai dienai Tarnyba savo veikloje naudoja 352 automobilius, kuriais naudojasi 218 medikų brigada.

Vieninga nacionalinė GMP tarnyba buvo įkurta 2023 m. liepos 1 d. sujungus anksčiau savarankiškai funkcionavusias 16 GMP stočių, 30 pirminės sveikatos priežiūros centrų padalinių ir 2 privačias GMP įstaigas.