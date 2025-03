„Kito ryto tabletės“ Anglijos vaistinėse bus nemokamos

Tai – viena iš dviejų skubios kontracepcijos formų, kurias moterys gali naudoti po nesaugaus lytinio akto. Kuo anksčiau po sueities pradedama naudoti skubioji kontracepcija, tuo ji veiksmingesnė.

Kaip pažymi Anglijos Nacionalinė sveikatos tarnyba (angl. National Health service, NHS), varinę gimdos spiralę, arba intrauterininį aparatą, galima gauti nemokamai ir tai yra veiksmingesnė kontracepcijos priemonė, tačiau ją įstatyti į reikiamą vietą per 120 valandų po nesaugaus lytinio akto turi apmokytas medicinos specialistas.

O „kito ryto tabletę“ galima vartoti namuose, tačiau ji turi būti išgerta per 3–5 dienas, be to, NHS įspėja, kad ji gali netikti moterims, kurios geria steroidinius vaistus nuo astmos arba turi antsvorio.

Tikimasi, kad nauja tvarka pagerins „kito ryto tablečių“ prieinamumą Anglijoje, nors ir dabar jas nemokamai gauti galima pas šeimos gydytoją ir daugelyje seksualinės sveikatos klinikų. Tačiau už skubią kontracepciją moterims kartais tenka susimokėti iki 30 svarų sterlingų (apie 36 eurus).

„Vienodos galimybės pasinaudoti saugia ir veiksminga kontracepcija yra labai svarbu moterų sveikatos priežiūrai ir yra teisingos visuomenės pagrindas“, – sakė už socialinę apsaugą Anglijoje atsakingas ministras Stephenas Kinnockas.

Pasak jo, nesąžininga, kad skubios kontracepcijos prieinamumas Anglijoje priklauso nuo gyvenamosios vietos. Šis netolygumas populiariai dar vadinamas „pašto kodų loterija“.

Parengta pagal „The Guardian“ inf.