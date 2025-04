Pusryčiai, ekranų laikas ir alkoholis: ką naujausi duomenys rodo apie Lietuvos vaikus?

Naujausi Higienos instituto (HI) atlikti tyrimai atskleidžia Lietuvos vaikų sveikatos būklę. Rezultatai rodo, kad vaikų kūno masės indekso, fizinio aktyvumo ir žalingų įpročių rodikliai pastaraisiais metais išliko stabilūs ar gerėjo, tačiau augo vaikų ligotumas, prie ekranų praleidžiamas laikas, be to, mažėjo pusryčiaujančių, vaisius ir daržoves valgančių mokyklinio amžiaus vaikų, rašoma pranešime žiniasklaidai.