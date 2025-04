Parama gali virsti prieglobsčiu šeimoms

„Pajamų deklaracija – tik pusė darbo. Atlik jį iki galo“, – pajamas deklaravusius gyventojus ragina paramos ir labdaros fondas onkologinėmis ligomis susirgusiems vaikams ir jų šeimoms „Mamų unija“.

Pajamas deklaravusiems gyventojams paskirti 1,2 proc. GPM nevyriausybinėms organizacijoms nieko nekainuoja ir trunka apie minutę. Tačiau praėjusiais metais 1,2 proc. GMP nevyriausybinėms organizacijoms skyrė tik 44 proc. tai padaryti galinčių gyventojų.

Tik keli kompiuterio klavišų paspaudimai vėžio pakirstus vaikus ir jų šeimas globojančiai „Mamų unijai“ padėtų drąsiau kurti ateities planus, apie kuriuos papasakojo fondo įkūrėja ir prezidentė Eglė Mėlinauskienė.

Gydymas tęsiasi metų metais

Vienas jų – Šeimos namų kompleksas Kaune. Vieni „Mamų unijos“ įkurti Šeimos namai jau penktus metus veikia Vilniuje, netoli Santaros klinikų. Tame pačiame pastate įkurtas reabilitacijos centras nemokamas paslaugas vėžiu sergantiems vaikams teikia jau daugiau kaip metus.

„Kasmet vėžiu suserga apie šimtą vaikų, bet vaikas paprastai per metus nepasveiksta. Per ilgametę mano darbo praktiką vaikas greičiausiai pasveiko per pusmetį, bet kova su liga kartais užtrunka net 6–7 metus, tuomet šeimą užgula sunki emocinė ir finansinė našta“, – sakė „Mamų unijos“ įkūrėja fotomenininkė E.Mėlinauskienė.

Tačiau kova su alinančia liga tęsiasi ir po to, kai vaikas jau laikomas pasveikusiu. Anot E.Mėlinauskienės, kiekvienam pasveikusiajam reikalinga reabilitacija, nes dėl liekamųjų onkologinės ligos reiškinių toliau negydomas vaikas gali likti neįgalus.

„Gydymo metu dažnai pašalinama nemaža dalis audinių, kurie yra gyvybiškai svarbūs vaiko augimui ir vystymuisi.

Medikai ligoninėse vaikus gydo puikiai, bet vien tik to neužtenka. Mes stengiamės šeimoms suteikti kuo platesnę pagalbą“, – kalbėjo E.Mėlinauskienė.

Rengs ir miško terapiją

Nemažai vėžiu sergančių vaikų gydosi Kauno klinikose, todėl antruosius Šeimos namus planuojama statyti Kaune.

Šiam Šeimos namų kompleksui „Mamų unija“ jau yra nupirkusi didesnį nei trijų hektarų žemės sklypą. Šalia jo yra miškas ir upelis, kur būtų galima rengti ir miško terapiją.

E.Mėlinauskienės skaičiavimu, naujieji Šeimos namai, kuriuose norima įdarbinti ir geriausius specialistus, kainuotų apie 10 milijonų eurų.

„Mamų unija“ visos vaiko ligos metu stengiasi stiprinti ir palaikyti šeimas tiek emociškai, tiek finansiškai.

Sunkų laikotarpį išgyvenančioms mamoms ir šeimoms rengiamos stovyklos, tinklalaidėse kalbinami sergančių vaikų tėčiai.

„Diskutuojame, ką jie jaučia ir ką išgyvena tuo sunkiu laikotarpiu. Vyrų psichinė sveikata svarbi visai šeimai, nes susirgus vaikui dažniausiai ant vyro pečių gula visa finansinė našta“, – sakė „Mamų unijos“ prezidentė.

Visada arčiau žmogaus

E.Mėlinauskienės teigimu, nevyriausybinės organizacijos padaro tai, ko niekada negalės padaryti valstybė: „Būtent mes esame arčiausiai žmogaus, pas mus šeimos gyvena, mes jas stebime, matome, bendraujame su jomis ir žinome, ko joms reikia. Valstybinėms įstaigoms būtų sudėtinga įsigilinti į kiekvieno žmogaus poreikius.“

Nuolat bendraujant su mažųjų pacientų šeimomis „Mamų unijos“ įkūrėjai ir kilo idėja sukurti Šeimos namus. „Stengiamės, kad valstybei po to nereikėtų investuoti pinigų į kitų šeimos narių gydymą, nes ilgalaikis stresas padaro didžiulę žalą tiek suaugusiajam, tiek vaikui“, – pabrėžė E.Mėlinauskienė.

„Mamų unija“ nuolat rūpinasi 400–500 vėžiu sergančių vaikų ir jų artimųjų.

Fondas padeda ir šeimoms, kurioms tenka atsisveikinti su ligos neįveikusiais vaikais. „Sunku apie tai kalbėti, bet vaiko netekę tėvai iš valstybės faktiškai jokios pagalbos nesulaukia. Kaip kapstytis iš tos situacijos –jų pačių reikalas“, – teigė E.Mėlinauskienė.

Jei šeimos neturi nei pinigų, nei emocinių jėgų išlydėti kovą su vėžiu pralaimėjusius vaikus, tai padaryti padeda „Mamų unija“.

Darbus tęsia dukra

Fondas „Mamų unija“ skaičiuoja jau 17-us metus. Įkurti jį fotomenininkė E.Mėlinauskienė nusprendė pati įveikusi onkologinę ligą.

„Kai susiduri su šia liga, visada pagalvoji, kiek tau liko. Kai tą gyvenimo dovaną gauni antrą kartą, nesinori jo nugyventi bet kaip. Todėl pati sau esu pažadėjusi, kad kiek galėsiu, tiek padėsiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms“, – pažymėjo E.Mėlinauskienė.

Moteris džiaugėsi, kad jos pradėtą darbą su meile ir užsidegimu tęsia jos dukra Justina. Ji į šią veiklą buvo įtraukta nuo paauglystės, kai pradėjo savanoriauti. Šiuo metu J.Žukauskienė yra fondo vadovė.

Įkūrė telefono liniją

Fondas „Mamų unija“ kasdien deda visas pastangas, kad ligos našta mažiesiems šalies gyventojams ir jų šeimoms būtų kuo lengvesnė: teikia finansinę ir psichosocialinę pagalbą, reabilitacijos paslaugas, padengia akies vėžiu sergančių vaikų kelionių į Šveicarijos klinikas išlaidas, sergančių šeimų vaikams organizuoja įvairias edukacijas ir renginius, lanko juos ligoninėje.

Šiais metais, be specialios komunikacijos kampanijos, kuria kviečiama pabaigti ir antrą pusę darbo, „Mamų unija“ pradėjo teikti ir nemokamas konsultacijas deklaruojantiems pajamas telefonu.

Anot E.Mėlinauskienės, nemokama telefono linija +370 800 80 007 veiks kiekvieną dieną: darbo dienomis nuo 9 iki 19 val., savaitgaliais nuo 10 iki 16 val., skambinantieji į ją sulauks visapusiškos pagalbos tiek deklaruojant, tiek suteikiant 1,2 proc. paramą iki pat gegužės 2 d.

Parėmė daugybę organizacijų

Praėjusiais metais „Mamų unija“ visuomenei pristatė viešinimo kampaniją „Kandidatuoju į gyvenimą“, raginančią gyventojus solidarizuotis su vėžiu sergančiais vaikais. GPM kampanijos veidu tapo penkiametė vėžiu serganti Marija, svajojanti tapti prezidente ir įgyvendinti didžiausią savo norą – padėti vaikams pasveikti.

Praėjusiais metais skirdami 1,2 proc. GPM Lietuvos gyventojai fondą parėmė 723 tūkst. eurų.

VMI informavo, kad prašymus skirti dalį 2024 m. sumokėto GPM paramai šiais metais pateikė 136 tūkst. gyventojų. Tai padaryti galima iki gegužės 2-osios.

VMI duomenimis, praėjusiais metais apie 491 tūkst. gyventojų paramai skyrė beveik 34 mln. eurų. Parama pasiekė beveik 24 tūkst. paramos gavėjų, įskaitant ir meno kūrėjus, 23 politines partijas, 734 profesines sąjungas bei jų susivienijimus.