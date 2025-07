Skaudi netektis: mirė kardiologas, inicijavęs revoliucinius pokyčius

Britų kardiologas Douglasas Chamberlainas, kuris neseniai mirė sulaukęs 94 metų, suprato, kad to neužtenka. Svarbu, kad gaivinimas būtų pradėtas per penkias minutes po to, kai širdis nustojo plakti. Bet greitosios ekipažai tuo metu neturėjo nei reikalingų priemonių, nei įgūdžių.

D.Chamberlaino iniciatyva padėjo pagrindus paramediko profesijai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Dirbdamas į pietus nuo Londono įsikūrusio Braitono ligoninėje, jis parengė intensyvią greitosios pagalbos ekipažų mokymo programą, aprūpino greitosios pagalbos automobilius defibriliatoriais ir elektrokardiogramos (EKG) aparatais.

Tada jis kruopščiu darbu įrodė, kad šie pokyčiai gelbsti gyvybes. Vienintelis kitas miestas pasaulyje, kuriame tuo metu defibriliatorius naudojo ne medikai, buvo Sietlas (JAV).

Bet D.Chamberlainui to neužteko. Jis ėmė rūpintis, kad pradinį gaivinimą mokėtų atlikti ir niekaip su medicina nesusiję žmonės. Jis buvo pagrindinis Sveikatos apsaugos departamento konsultantas, kai 2000–2002 m. viešosiose Jungtinės Karalystės (JK) vietose buvo pradėta įgyvendinti pirmoji eksperimentinė defibriliatorių programa.

Ji parodė, kad paprasti žmonės gali reaguoti taip pat greitai, kaip ir sveikatos priežiūros specialistai, ir kad jie išgelbėjo daug gyvybių.

Savo ligoninėje D.Chamberlainas įsteigė gaivinimo mokymo instruktoriaus pareigybę, kuris užtikrino, kad slaugytojos ir kiti ligoninės darbuotojai vienodai gerai mokėtų reaguoti į ūmaus širdies sustojimo atvejus. Dabar kiekvienoje šalies ligoninėje yra bent po vieną už tai atsakingą žmogų.

Būtent D.Chamberlaino įdirbis daug prisidėjo, kad 1999 m. paramedikai Jungtinėje Karalystėje buvo oficialiai pripažinti sveikatos priežiūros specialistais.

Douglasas Anthony`is Chamberlainas, gydytojas kardiologas, gimė 1931 m. balandžio 4 d., mirė 2025 m. gegužės 22 d., rašoma liepos 6 d. „The Guardian“ paskelbtame nekrologe.