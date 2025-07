Ukmergės ligoninė pasirūpino rezerviniu elektros energijos šaltiniu

Turkijoje, „EMSA generator“ pagamintas „E BD ST 0275“ modelio 275 kVA (kilovoltų-amperų) galingumo dyzelinis trifazis elektros generatorius turi 415 litrų talpos baką, kuriame esančio kuro užtektų 10 valandų ligoninės poreikiams patenkinti, o papildant baką kuru, generatoriaus darbas išvis nebūtų ribojamas.

Ukmergės ligoninės elektros galios poreikis piko metu siekia 200 kW. Iki šiol ši įstaiga elektros energiją gaudavo iš dviejų ESO elektros linijų. Taikant tokį „maitinimo principą“, ESO įsipareigoja atnaujinti elektros tiekimą per 2,5 valandos, o elektros įrenginių planinių remontų trukmė siekia 240 valandų per metus. Ligoninei toks elektros tiekimo atstatymo laikas gali turėti didelių neigiamų pasekmių, ypač tuomet, kai elektros energijos tiekimas sutrinka vykdant sudėtingas operacijas, per žiemos šalčius ir kt.

„Dabar, įsigijusi generatorių, ligoninė užsitikrina elektros tiekimą jau iš trijų šaltinių: abiejų ESO linijų ir generatoriaus. Nutrūkus energijos tiekimui iš ESO ar kitoje bet kurioje situacijoje, generatorius automatiškai užsives ir ligoninę elektra pasieks per mažiau nei minutę. Tai didelis žingsnis į priekį, į progresą.“,– sakė naująjį dyzelinį generatorių Ukmergės ligoninėje įrengusios UAB „Tilta“ Automatikos ir elektrotechnikos departamento direktorius Valdas Bindokas.

Pasak jo, Ukmergės ligoninė viena iš pirmųjų ir nedaugelio šalies gydymo įstaigų, kuri įsirengė dyzelinį generatorių ir taip užsitikrino autonominį elektros energijos tiekimą. Tokie elektros energijos poreikius užtikrinantys generatoriai dar yra sumontuoti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santarų klinikose bei VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

Generatoriaus įrengimo darbus Ukmergės ligoninė pirko viešojo konkurso būdu per Centrinę projektų valdymo agentūrą. Sutartis su konkurso laimėtoju UAB „Tilta“ pasirašyta 2024 m. spalio 15 dieną, darbai užtruko 7 mėnesius, o generatoriaus paleidimo derinimo darbai atlikti šių metų gegužės mėnesį.

Projekto vertė 84 098,63 Eur. Jis įgyvendintas už Europos sąjungos (ES) lėšas, Ukmergės ligoninei vykdant projektą „Ukmergės raj. savivaldybės sveikatos priežiūros infrastruktūros modernizavimas“.