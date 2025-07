Naujos galimybės vasarai: už šias paslaugas tėvams nereikia mokėti

Šiais metais valstybė dar labiau sustiprino burnos ligų profilaktikos priemones. Nuo vasario įsigaliojo net keturios naujos, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo finansuojamos, skatinamosios paslaugos vaikams. Jos apima ne tik profesionalią burnos higieną, bet ir vaikų mokymą taisyklingai valytis dantis, jų įpročių vertinimą bei dantų fluoravimą.

Be to, pagal poreikį iškart gali būti užpildoma ir sveikatos pažyma mokyklai. Paslaugos gali būti teikiamos kelis kartus per metus, priklausomai nuo vaiko amžiaus, ir padeda formuoti sveikus įpročius, užkirsti kelią ėduoniui ar kitoms ligoms dar jų pradžioje.

„Kuo anksčiau pradėsime rūpintis burnos higiena, tuo mažiau dantų problemų turėsime ateityje. Todėl labai svarbu, kad tėvai vasarą skirtų laiko vaikų dantų patikrai ir priežiūrai – tai padės išvengti dantų ėduonies ir pasiruošti naujiems mokslo metams. Valstybė vis daugiau dėmesio ir lėšų skiria profilaktikai“, – sako VLK Paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Rasa Savičiūtė.

Šiemet reikšmingai pagerintas burnos higienistų paslaugų prieinamumas – sumažintas vienam specialistui tenkantis gyventojų skaičius, įstaigos skatinamos priimti daugiau specialistų, o teikiamos paslaugos – iš fondo kompensuojamos didesniu įkainiu. Tai reiškia, kad daugiau vaikų ir suaugusiųjų gali gauti geros kokybės paslaugas greičiau ir arčiau namų.

Suaugusiesiems taip pat skiriamas didesnis dėmesys – ligonių kasa finansuoja burnos, veido ir žandikaulių srities vėžio profilaktikos paslaugą. Ji padeda laiku pastebėti ikivėžinius ar vėžinius pakitimus ir siųsti pacientą specializuotai pagalbai gauti.

Norint pasinaudoti šiomis galimybėmis, tereikia kreiptis į savo sveikatos priežiūros įstaigą ir užsiregistruoti gydytojo odontologo arba burnos higienisto konsultacijai.