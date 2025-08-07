Šokas Serbijoje: televizijos eteryje insultą patyrė įtakingas politikas

Bendraujant su laidos vedėjais sulėtėjo D.Glišičiaus kalba, jis pradėjo mikčioti, o transliacija buvo nutraukta, kol į televiziją atvyko greitoji medicinos pagalbą.
Sąmonę praradęs vyras buvo nugabentas į Belgrado ligoninę, kur chirurgai pašalino smegenų kraujagyslę užkimšusį trombą.
Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius ketvirtadienį socialiniame tinkle „Instagram“ patalpino nuotrauką iš ligoninės. Greta lovos stovintis prezidentas spaudžia dešinę D.Glišičiaus ranką, o dešinioji – ryžtingai iškelta į viršų.
„Darko jau geriau, kalbėjausi su juo. Jam vis dar šiek tiek sunku, bet negaliu apsakyti savo ir jo džiaugsmo. Jie negali įveikti Serbijos. Nėra jokios kapituliacijos, tegyvuoja Serbija“, – dieną anksčiau „Instagram“ rašė A.Vučičius.
D.Glišičius, gimęs 1973 m. gegužės 28 d. Ube, vadovauja Viešųjų investicijų ministerijai. Anksčiau jis vadovavo Ubo savivaldybei ir dvi kadencijas buvo Nacionalinės Asamblėjos narys. Partijos kolegos jį laiko vienu artimiausių Serbijos prezidento Aleksandro Vučičiaus bendražygių.
Sveikatos apsaugos ministras Zlatiboras Lončaras televizijai „Informer“ sakė, kad insulto ištiktas D.Glišičius iš pradžių į ligoninę buvo atvežtas sunkios būklės.
Patys dažniausi insulto simptomai: veido perkreipimas, galūnių silpnumas (dažniau rankos) ir sutrikusi kalba.
