Tyrimas: daugiau nei 70 proc. gyventojų nepritaria SAM planams nutraukti sutartis su privačiomis gydymo įstaigomis

Didžioji dauguma jame dalyvavusiųjų nurodė, kad privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas mokantys asmenys turi turėti teisę naudotis valstybės kompensuojamomis visomis sveikatos priežiūros paslaugomis tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose, rašoma pranešime žiniasklaidai.
76 proc. tyrime dalyvavusių šalies gyventojų neigiamai vertina SAM planus nutraukti ligonių kasų sutartis su privačiomis gydymo įstaigomis.
Jei tokie SAM užmojai būtų įgyvendinti, pacientams, net ir turintiems šeimos gydytojo siuntimą, kreipiantis į privačias gydymo įstaigas būtų panaikinta galimybė jose gauti valstybės kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas, dėl ko tektų patiems sumokėti visą šių paslaugų kainą.
Tyrimo duomenimis, tam dažniau nepritaria moterys, aukštesnio išsilavinimo ir didžiausias pajamas (daugiau nei 1000 eurų per mėnesį) gaunantys šalies gyventojai. 19 proc. gyventojų šiuos SAM planus vertina teigiamai, dažniau tą nurodė vyrai ir vyresnio amžiaus asmenys, dar 5 proc. nuomonės šiuo aspektu neišreiškė.
Tuo tarpu didžioji dauguma (77 proc.) šalies gyventojų mano, jog PSD įmokas mokantis gyventojas turi turėti teisę ir galimybę pasinaudoti valstybės kompensuojamomis visomis sveikatos priežiūros paslaugomis vienodomis sąlygomis tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose.
Tai dažniau už kitus nurodė aukštesnio išsilavinimo asmenys. 16 proc. asmenų teigė, kad PSD įmokas mokantis gyventojas turi turėti teisę ir galimybę pasinaudoti valstybės kompensuojamomis visomis sveikatos priežiūros paslaugomis tik valstybinėse gydymo įstaigose.
2 proc. gyventojų nurodė, kad valstybė už gyventoją turi nuspręsti kokiais atvejais, kokia apimtimi ir kokiose gydymo įstaigose jis gali gauti valstybės kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas. 5 proc. apklausos dalyvių savo nuomonės nenurodė nei vienu iš minėtų aspektų.
Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter research“ internetinę gyventojų apklausą vykdė šių metų birželio 27 – liepos 4 dienomis. Jos metu buvo apklausti 1028, nuo 18 iki 80 metų amžiaus Lietuvos gyventojai.