23 Afrikos šalyse kilo choleros protrūkis

Šiuo metu 23 šalys praneša apie aktyvius protrūkius. Per visus 2024 m. 20 Afrikos šalių buvo registruota 254 000 choleros atvejų, sakė už ligų protrūkius atsakingas „Africa CDC“ pareigūnas Ngashi Ngongas.
Nerimą kelia ne tik jau daug metų didėjantys susirgimų skaičiai vis daugiau šalių. Didėja ir mirštamumo rodiklis. Pernai jis, anot duomenų, siekė 1,9 proc., o šiuo metu – 2,1 proc.
Kadangi Vakarų Afrikoje ir Centrinėje Afrikoje artėja lietingų orų periodas arba jis jau prasideda, choleros atvejų skaičiai ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais gali toliau augti.
Cholerą sukelia bakterijos, o liga pirmiausiai plinta per užterštą vandenį. Ligonius kamuoja vandeningas viduriavimas. Žmonės visų pirma miršta dėl didžiulės dehidratacijos.
„Africa CDC“ neseniai kritikavo, kad prie choleros protrūkių didėjimo prisideda nepakankamos investicijos į sanitarinę infrastruktūrą. Pietų Sudane, pavyzdžiui, kur choleros atvejų yra ypač daug, tik 16 proc. gyventojų turi prieigą prie sanitarinių įrenginių.