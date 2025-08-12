Valstybės kontrolė: psichiatrijos ir psichologijos ekspertizės ateityje bus atliekamos greičiau

„Pastebime, kad teismo ekspertizės galėtų būti atliekamos net iki pusmečio greičiau. Ilgi terminai ypač jautru vaikams – ekspertizių atlikimo eilės gali didinti jų patiriamą antrinę traumą. Be to, sumažina galimybę tiksliai įvertinti su nusikalstama veika susijusias aplinkybes. Siekiant sumažinti eiles, būtina užtikrinti pakankamus žmogiškuosius išteklius ir neriboti ekspertizės atlikimo vietos. Teigiamo pokyčio kol kas nematome, bet tarnyba imasi priemonių, kad šis tikslas būtų pasiektas“, – pranešime cituojama valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
„Po Valstybės kontrolės rekomendacijų Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba imasi veiksmų, kurie padės greičiau atlikti teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes (…). Tai leis teismams greičiau priimti reikiamus sprendimus, asmenims laiku suteikti psichologinę pagalbą ir padėti ginti savo teises“, – akcentuojama pranešime.
Valstybės kontrolės 2024 metais atlikto audito metu buvo nustatyta, kad Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba taiko nepakankamas priemones ekspertizių eilėms mažinti. Tai, pasak Valstybės kontrolės, turi įtakos civilinio ir baudžiamojo proceso trukmei. Be to, nustatyta, kad tarnybai trūksta žmogiškųjų išteklių, skiriasi ir darbo krūviai tarp skyrių.
„Civilinėse bylose ekspertizės laukimo trukmė tarp skyrių skyrėsi net 6,5 karto, baudžiamosiose – 4,5. Kai kur jų buvo laukiama daugiau nei 400 dienų“, – akcentuoja institucija.
Auditoriai taip pat pažymėjo, kad ekspertų darbo krūvių normos nebuvo peržiūrėtos beveik 10 metų.
„Dėl ekspertų trūkumo nepavyksta užtikrinti tolygesnio darbo pasiskirstymo ir trumpesnių eilių. 2024 m., palyginus su 2023 m., neužimtų ekspertų etatų dalis padidėjo nuo 23 proc. iki 25,1 proc., o per 30 dienų atliekamų ekspertinių tyrimų dalis sumažėjo nuo 67 proc. iki 59 proc. Neužpildomus etatus lemia per mažas darbo užmokestis, sudėtingas darbas ir didelis darbo krūvis“, – rašoma Valstybės kontrolės pranešime.
Atlikusi auditą, Valstybės kontrolė teikė rekomendacijas imtis veiksmų, kad teismo ekspertų darbo krūviai tarp teritorinių skyrių būtų tolygesni ir trumpėtų ekspertizių atlikimo eilės.
„Atsižvelgdama į šias rekomendacijas, 2024–2025 m. Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba ėmėsi pokyčių. Ji analizuoja ekspertizių laukimo eiles skyriuose, o tais atvejais, kai teismo nutartyje nenurodytas konkretus skyrius, ekspertizę galima pavesti tam skyriui, kur laukimo laikas trumpesnis.
Be to, patvirtintos naujos darbo krūvio normos darbuotojams, analizuojamas teismo ekspertų dalyvavimas posėdžiuose ir ekspertinių užduočių formulavimas“, – teigia institucija.
Be to, nuo 2025 m. buvo pradėtas taikyti naujas tarnybos veiklos vertinimo rodiklis, leidžiantis stebėti ir teismo ekspertizės laukimo eilėje trukmę.
Tikimasi, kad įgyvendinus Valstybės kontrolės rekomendacijas, 2026–2028 m. priimtos priemonės duos teigiamų rezultatų, o žmonės galės greičiau sulaukti būtinos teismo psichiatrijos ar psichologijos ekspertizės. Be to, tai turėtų padėti sumažinti socialinę nelygybę tarp regionų bei pagerinti bendrą teisingumo sistemos efektyvumą.
teismo medicinos ekspertizėPsichiatrijaValstybės kontrolė
