Gelinio manikiūro meistrės griebiasi už galvos: netrukus įsigalios griežtas draudimas

Jei konkrečiau, susirūpinimą sukėlė TPO (trimetilbenzoildifenilfosfino oksidas), kuris padeda geliniam nagų lakui sukietėti UV arba LED šviesoje.
Iki šiol TPO buvo leidžiamas tik profesionalioms manikiūrininkėms skirtuose produktuose, o maksimali jo koncentracija siekė 5 proc. Tačiau Europos komisiją TPO priskyrė kategorijai, į kurią įtraukiamos kancerogeninės, mutageninės arba reprodukcinei sistemai kenksmingos medžiagos.
Nors apie laukiančius pokyčius buvo paskelbta dar praėjusių metų gegužę, rinkos dalyviai nuogąstauja, kad buvo duota per mažai laiko prisitaikyti prie pokyčių.
Pabrėžiama, kad nagų priežiūros paslaugų teikėjai nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. negalės naudoti gelinių nagų lakų, kurių sudėtyje yra TPO – net jei šie gaminiai buvo įsigyti anksčiau. Tai reiškia, kad manikiūristės negalės užbaigti savo likučių.
Draudimas sukėlė susirūpinimą tarp grožio specialistų ir importuotojų. Aidi skundai, kad iki rugsėjo 1 d. jie nespės pakeisti savo atsargų produktais be TPO.
Artėjantis terminas jau kursto aistras ir Lietuvoje.
Grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC), prašydama leisti sunaudoti esamas priemones ir taip išvengti didelių nuostolių, tačiau sulaukė neigiamo atsakymo, skelbė LNK žinios.
NVSC nurodo, kad Lietuvos institucijos negali priimti atskirų sprendimų, nes draudimas galioja visoje Europos Sąjungoje.
„Čia yra Europos Komisijos teisės aktas, tiesioginio taikymo reglamentas, privalomas visoms valstybėms. Nėra teisinių galimybių pakeisti įsigaliojimą“, – LNK žinioms aiškino NVSC Produktų vertinimo skyriaus specialistas Ričardas Norkus.