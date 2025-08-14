Kuveite apsinuodiję alkoholiu mirė 13 žmonių

Kuveito sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad nuo praėjusio šeštadienio iki šio trečiadienio ligoninėse dėl apsinuodijimo metanoliu buvo gydomi 63 asmenys.
Iš jų, 31-am pacientui prireikė dirbtinio kvėpavimo, o 51-am – skubios dializės. Dvidešimt vienas žmogus visam laikui apako arba patyrė sunkius regėjimo sutrikimus.
Kuveito sveikatos apsaugos ministerija perspėja, kad metanolis – ypač toksiškas pramoninis alkoholis naudojamas chemijos pramonėje ir dažų gamyboje – kelia pavojų ir jokiu būdu neturėtų būti vartojamas, nes net ir dėl nedidelio kiekio galima apakti ar numirti.
Alkoholio importas į šią Artimųjų Rytų valstybę buvo uždraustas 1964 m., o už jo vartojimą taikoma baudžiamoji atsakomybė nuo 9-ojo XX a. dešimtmečio. Todėl kai kurie žmonės neteisėtai pardavinėja alkoholinius gėrimus, dažnai pagamintus nesaugiomis sąlygomis.
Kuveito valdžia paragino gyventojus pranešti apie visus įtariamus apsinuodijimo alkoholiu atvejus susisiekiant su ligoninėmis ar skambinant į specialią karštąją liniją. Teigiama, kad aiškinamasi apie visus tokius atvejus.
Darbo migrantai iš Pietų Azijos valstybių sudaro didelę dalį Kuveito gyventojų. Dauguma jų dirba statybų, namų ūkio paslaugų ar mažmeninės prekybos sektoriuose ir patenka į didžiausią rizikos grupę susidurti su nelegaliais arba prastos kokybės produktais.
Vyksta tyrimas siekiant nustatyti metanoliu užterštų gėrimų šaltinį, o saugumo pajėgos toliau stebi neteisėtus tokių gėrimų platinimo taškus.