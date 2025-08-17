Žinios, kurios šviečia.
LSMU bus suteikta teisė Kaune neatlygintinai naudotis valstybine žeme

2025 m. rugpjūčio 17 d. 14:14
Austėja Paulauskaitė
Kauno miesto savivaldybė su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU) rengiasi sudaryti sutartį, pagal kurią pastaroji aukštoji mokykla galės neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypu, reikalingu patikėjimo teise perduoto pastato eksploatavimui, praneša naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“.
Nurodoma, jog sutartis dėl neatlygintino 0,0718 ha dydžio žemės sklypo panaudojimo galios iki 2033 m. rugsėjo – bet ne ilgiau nei galios prieš 12 metų su LSMU sudaryta valstybės turto patikėjimo sutartis. Pagal ją universitetui pasitikėjimo teise buvo perduota Sargėnų Dvaro gatvėje esanti kalvė.
Pats universitetas portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė, jog kalvė yra naudojama edukacinei veiklai.
Skelbiama, jog LSMU perduodamo valstybinės žemės sklypo Sargėnuose siekė beveik 25 tūkst. eurų. Valdyti žemės sklypą patikėta Kauno miesto savivaldybei.
Portalo duomenimis, taryba šį klausimą spręs rugsėjo pirmoje pusėje planuojamame posėdyje.
LSMU Kauno ligoninėŽemėSargėnai

