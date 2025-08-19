Žinios, kurios šviečia.
Dėl eilių pas gydytojus – valstybės kontrolierės kirtis ministerijai

2025 m. rugpjūčio 19 d. 12:03
Pacientų eilių mažinimo pas gydytojus vertinimą atlikusi Valstybės kontrolė konstatavo, kad Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) priemonės, siekiant suvaldyti problemą, yra nepakankamos. Jos teigimu, tam būtini efektyvesni sprendimai.
„Tai – ne nauja problema, iki šiol dėtos pastangos jai spręsti nebuvo pakankamai išbaigtos ir veiksmingos. Šiandien akivaizdu, kad reikia ne pavienių žingsnių, o žymiai didesnių, sutelktų ir intensyvių veiksmų, kad sistema tarnautų žmonių sveikatai“, – pranešime teigė valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
Vis dar opią eilių laukimo pas gydytojus problemą atskleidė Valstybės kontrolės užsakymu atlikta gyventojų apklausa.
Tyrimo metu 73 proc. gyventojų pagrindine sveikatos sistemos problema dažniausiai įvardijo ilgas laukimo eiles pas gydytojus. Apklausos metu taip pat paaiškėjo, kad kaimo gyventojai dažniau patiria sunkumų registruodamiesi paslaugoms, jiems sunkiau patekti pas gydytojus arčiau namų.
Teritorinius netolygumus atskleidžia ir išankstinės pacientų registracijos duomenys. Jie rodo, kad 13-oje savivaldybių šeimos gydytojo paslaugų ilgiau nei 7 kalendorines dienas laukė daugiau negu pusė gyventojų.
Gydytojų specialistų vizito ilgiau nei 30 kalendorinių dienų laukė didžiausia Radviliškio, Jonavos, Ignalinos r., Vilniaus m. gyventojų dalis. Iš esmės nesikeičia ir specialistai, kurių paslaugų laukiama ilgiausiai. Tai hematologas, kardiologas, dermatovenerologas, ginekologas, ortodontas ir kt.
Atlikę vertinimą auditoriai taip pat konstatavo, kad lūkesčių neatliepia ir išankstinė pacientų registravimo informacinė sistema e. sveikata. Jų teigimu, sistema naudojasi tik 7–8 proc. pacientų. Daugiausia jų pas gydytojus registruojasi telefonu.
Įgyvendindama Valstybės kontrolės ankstesnio audito rekomendaciją, SAM patvirtino Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių mažinimo priemonių planą 2023–2024 metams.
Vis tik naujos auditorių išvados rodo, kad ministerija neturi informacijos apie priemonių įgyvendinimo mastą visose viešosiose gydymo įstaigose, taip pat nėra nustatyti priemonių įgyvendinimo rodikliai bei nesudaromos prielaidos veiksmingai šalinti eilių susidarymo priežastis ir pasiekti paslaugų prieinamumo gerinimo tikslus.
