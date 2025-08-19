Žinios, kurios šviečia.
Sveikata

Kaune nerimą sėjęs užkratas – už Atlanto: Niujorke mirė penki žmonės

2025 m. rugpjūčio 19 d. 11:38
Niujorko Harlemo rajone nuo legioneliozės mirė penki žmonės, dar 14 buvo paguldyti į ligoninę. „Niujorko sveikatos tarnyba šiuo metu tiria legioneliozės protrūkį Centriniame Harleme“, – nurodoma institucijos pranešime pirmadienį.
Anot duomenų, ligos protrūkis tikriausiai susijęs su užterštais aušinimo bokštais.
Rugpjūčio 18 d. duomenimis, „patvirtinti 108 atvejai, penkios mirtys, 14 žmonių šiuo metu gydomi ligoninėje“, – pareiškė Niujorko miesto sveikatos tarnyba. Legioneliozė kelia pavojų žmonėms, kurių imunitetas nusilpęs.
Liga gydoma antibioikais. Legionelių sukeltos ligos simptomai yra stiprus karščiavimas, sausas kosulys bei plaučių uždegimas, galintis baigtis mirtimi.
Legionelių bakterijų ypač pasitaiko stovinčiame vandenyje. Inkubacinis laikotarpis yra nuo 2 iki 10 dienų. Kad liga būtų perduodama žmogaus žmogui, nėra žinoma.
Lrytas primena, kad 2023 metų pavasarį per legioneliozės protrūkį Kauno apskrityje mirė 5 šia liga susirgę žmonės.
2024 m., nors apie didesnius protrūkius pranešta nebuvo, Lietuvoje mirtimi baigėsi 8 legioneliozės atvejai.
legioneliozėNiujorkas

