Nebus galima registruotis pas konkretų gydytoją? Lietuviai nepritaria SAM užmojui

Šiuos duomenis atskleidė naujausias rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovės „Spinter research“ tyrimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
79 proc. gyventojų nepalankiai vertina SAM užmojus panaikinti pacientams galimybę registruotis ne pas konkretų gydytoją (žinant jo vardą, pavardę), paliekant galimybę registruotis tik į gydytojo specialisto kabinetą numatant išimtis, pavyzdžiui, sergant lėtinėmis ligomis.
Šią nuomonę dažniau už kitus išreiškė moterys. 16 proc. gyventojų iniciatyvą įvertino palankiai, didžioji jų dalis – vyrai. Dar 5 proc. nuomonės neturėjo.
Be to, 74 proc. gyventojų nepritaria SAM planams panaikinti galimybę pacientams savo iniciatyva pasirinkti kitas paslaugas, kurios nėra tiesiogiai priskiriamos sveikatos priežiūros paslaugoms, bet yra reikalingos jų teikimui užtikrinti – pavyzdžiui, vienvietė palata, geresnis maistas ar priežiūra – patiems už tai susimokant.
Šią nuomonę dažniau išreiškė moterys ir aukštesnio išsilavinimo gyventojai. Palankiai vertinančiųjų buvo 20 proc., iš kurių daugiausiai – vyriausio amžiaus ir žemesnio išsilavinimo gyventojai. 6 proc. tyrime dalyvavusiųjų – nuomonės neišreiškė.
Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter research“ internetinę gyventojų apklausą vykdė šių metų birželio 27 – liepos 4 dienomis. Jos metu buvo apklausti 1028, nuo 18 iki 80 metų amžiaus Lietuvos gyventojai.