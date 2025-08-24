Mirė žinomas gydytojas, profesorius emeritas A. Laiškonis

Dar neišaušus rugsėjo pirmajai Universiteto bendruomenė gedi profesoriaus emerito Alvydo Laiškonio. Vieno kertinių Lietuvos infektologų atsikuriant Nepriklausomai Lietuvai. Ilgamečio Medicinos fakulteto Infekcinių ligų klinikos vadovo (1991–2008) Prisiekusio frankofono, visada ypatingai taktiško, elegantiško ir draugiško profesoriaus.
Universiteto profesorius emeritas Alvydas, habilituotas mokslų daktaras gimė 1938 m., gruodžio 1 d. Panevėžio mieste.
1956 m. aukso medaliu baigė Panevėžio 4 -ą vidurinę mokyklą.
1956 – 1962 – studijavo Kauno medicinos institute (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas). Su pagyrimu baigė gydomosios medicinos fakultetą.
1962–1968 – Panevėžio rajono Naujamiesčio ligoninės gydytojas, skyriaus vedėjas.
1968–1970 – Kauno medicinos instituto Mikrobiologijos katedros asistentas.
1970–1973 m. – aspirantūra Infekcinių ligų katedroje.
1973 m. – medicinos mokslų kandidatas.
2001 m. – habilituoto daktaro laipsnis Kauno medicinos universitete.
1978 m. – docento pedagoginis vardas.
2001 m. – profesoriaus pedagoginis vardas.
Nuo 2024 metų – profesorius emeritas.
Atsisveikinti galima:
Rugpjūčio 26 d. 15–21 val. Jonavos g. 220 Nemuno salėje.
Šv. Mišios – rugpjūčio 26 d. 9 val. Kauno Katedroje.
Laidotuvės – rugpjūčio 27 d. 13 val. Romainių kapinėse.