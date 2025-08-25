Moterų higiena po gimdymo: kaip pažangūs WC su integruotu bidė iš esmės keičia higienos standartus

Intymi higiena ypač svarbi pirmosiomis savaitėmis po gimdymo
Kaip teigia medicinos mokslų daktarė, gydytoja akušerė ginekologė Daiva Kanopienė – pirmosios savaitės po gimdymo yra ypač svarbios intymiai higienai, jei norima užtikrinti greitesnį gijimą, sumažinti diskomfortą ir sumažinti komplikacijų rizikas. Todėl tradiciniai higienos metodai, tokie kaip tarpvietės valymas tualetiniu popieriumi, gali būti nepakankami:
„Po gimdymo tarpvietė (ypač su siūlėmis po plyšimų ar epiziotomijos) būna labai jautri ir skausminga, todėl trinant net minkštu popieriumi galima sudirginti ar net pažeisti gijimo vietą, sukelti skausmą ar perštėjimą. Tinkama intymi higiena padeda greičiau gyti tarpvietės žaizdoms, sumažina dirginimą, skausmą ar perštėjimą, užkerta kelią nemaloniam kvapui ar išskyroms. Bloga higiena gali sukelti gimdos uždegimą (endometritą), šlapimo takų infekcijas ar tarpvietės siūlės supūliavimą.“
Gydytoja dr. D. Kanopienė pabrėžia, kad prie prastos higienos ir galimų komplikacijų pogimdyminiu laikotarpiu prisideda ir informacijos stoka, nuovargis ir baimė, ypač pirmą kartą pagimdžiusioms mamoms.
„Dėl skausmo ar siūlių jautrumo moterys kartais vengia praustis pirmosiomis dienomis, o tai lemia kraujavimo, prakaito ir išskyrų kaupimąsi, nemalonų kvapą bei sudirginimą, galintį peraugti į infekcijas. Kitos dažnos klaidos – per retas higieninių įklotų keitimas, agresyvių muilų ar kvapnių prausiklių naudojimas, kurie gali pažeisti natūralią makšties mikroflorą, bei neteisingas šluostymasis tualetiniu popieriumi iš nugaros į priekį (nuo išangės link makšties), didinantis bakterijų patekimo į šlapimo takus riziką“, – aiškina gydytoja akušerė-ginekologė dr. D. Kanopienė.
Geriausiai valo tiesiog švarus vanduo
Geriausias būdas užtikrinti optimalią higieną yra bene pats paprasčiausias – apsiplovimas švariu vandeniu. Kaip teigia gydytoja, „Vanduo yra švelniausia ir saugiausia priemonė intymiai higienai po gimdymo, nes jis ne tik nesukelia mechaninio dirginimo, bet ir efektyviau pašalina kraują bei išskyras nei tualetinis popierius, kuris gali palikti drėgmės ir nešvarumų, skatinančių bakterijų dauginimąsi.“
Geriausią ir patogiausią apsiplovimą vandeniu padeda užtikrinti modernūs WC puodai su integruota apiplovimo funkcija. Jų privalumus aiškina Tadas Ivanauskas, „Geberit“ produktų vadovas Baltijos šalyse:
„Pažangūs WC puodai su integruota apiplovimo ir moteriškos higienos bidė funkcijomis sukurti taip, kad būtų pasiekta maksimali švara ir komfortas. Moterims pritaikyti purkštukai suteikia ypač švelnų apsiplovimo vandeniu pojūtį, be jokio mechaninio dirginimo, kas itin svarbu jautriu pogimdyminiu laikotarpiu. Todėl moterys gali išvengti kontakto su popieriumi, kuris dažnai sukelia skausmą ar diskomfortą. Papildomos funkcijos, tokios kaip reguliuojama vandens temperatūra, purkštuko padėtis, srovės intensyvumas, šilto oro džiovintuvas ir sėdynės šildymas suteikia daugiau komforto ir padeda užtikrinti švelnią, higienišką ir visiškai bekontaktę intymią higieną.“
Moterų poreikiams pritaikytos higienos technologijos
WC puodai su integruota bidė funkcija per pastaruosius metus gerokai patobulėjo, todėl jie nėra tik paprasti WC puodai su purkštuku. Šiuolaikinės technologijos leidžia sukurti būtent moterims pritaikytus higienos sprendimus. T. Ivanauskas dalinasi įžvalgomis apie šias specifines funkcijas: „Moterų higienos bidė funkcija „Geberit AquaClean“ WC puoduose – tai specialiai sukurtas purkštuko darbo režimas, pritaikytas moterų anatomijai ir poreikiams. Jis išsiskiria švelnesne ir platesne vandens srove, kuri yra orientuota į tarpvietės priekį. Srovės kryptis ir intensyvumas yra lengvai reguliuojami, o tai leidžia moterims jaustis saugiai, švariai ir komfortiškai – kiekvieną dieną“, – aiškina santechnikos sprendimų specialistas.
Kai kuriems žmonėms, norintiems įsigyti tokį WC puodą, neretai kyla klausimų kaip yra užtikrinama paties purkštuko švara. Jis integruotas tame pačiame WC puode, todėl gali atrodyti, jog kyla kryžminės taršos rizika, kurios suvaldymas ypač aktualus moterims po gimdymo. T. Ivanauskas paaiškina, kaip tai atliekama „Geberit“ WC puoduose su bidė funkcija moterims:
„Purkštukas automatiškai apiplaunamas vandeniu prieš ir po kiekvieno naudojimo – tai integruota savisaugos funkcija. Pats purkštukas yra pagamintas iš antibakterinių, lengvai valomų medžiagų. Kai nenaudojamas, jis yra saugiai paslėptas vidinėje WC puodo dalyje – fiziškai nekontaktuoja su tarša iš puodo. Tai garantuoja aukštą higienos lygį ir visišką kryžminės taršos prevenciją net ir reikliausiems naudotojams.“
Bidė turėtų būti kiekviename vonios kambaryje
Gydytoja dr. D. Kanopienė teigiamai vertina kasdienį bidė naudojimą – planuojant šeimą ir leidžiant galimybėms, verta savo vonios kambaryje įsirengti modernų WC puodą su moterims skirta apiplovimo funkcija. Jos teigimu, naudojant vandenį intymiai higienai po gimdymo, gaunama daug svarbių privalumų:
„Naudoti vandenį visiškai neskausminga, jis efektyviai nuplauna kraują, išskyras ir mikrobus, kurie gali sukelti gimdos, makšties ar šlapimo takų infekcijas. Todėl nuolatinis, švelnus plovimas mažina paraudimą, perštėjimą, diskomfortą, skatina gijimą.
Šiltas ar drungnas vanduo atpalaiduoja raumenis, padeda esant šlapinimosi skausmui ar hemorojui. Galima naudoti ir vėsų vandenį, siekiant sumažinti tinimą ir palengvinti skausmą. Vandeniu galima plauti iš priekio į nugarą, taip išvengiant bakterijų patekimo į šlaplę ar makštį, o naudojant tualetinį popierių, ypač netinkama kryptimi, galima pernešti bakterijas ir padidinti infekcijų riziką.“
T. Ivanauskas priduria, kad tokio aukšto lygio higiena nėra prabanga – ji turi ir gali būti prieinama kiekvienai naujai mamai:
„Geberit AquaClean“ WC puodų asortimentas siūlo plačią modelių įvairovę, kad kiekvienas rastų sau tinkamą sprendimą. „AquaClean Alba“ yra bazinis, visiems prieinamas modelis, su pagrindinėmis funkcijomis (švelnus apiplovimas vandeniu), todėl puikiai tinka šeimoms ir moterims po gimdymo.
AquaClean Sela ir Mera modeliai yra aukštesnės klasės, su išskirtinėmis dizaino pasirinkimo galimybėmis bei funkcijomis: sėdynės šildymu, džiovinimu, blogų kvapų šalinimu. Kiekvienas modelis – tai dizaino ir technologijų dermė, leidžianti turėti modernų sprendimą, nepriklausomai nuo vonios kambario biudžeto. Lyginant su atskiru bidė ar „dušo žarnos“ sprendimu – Geberit pasiūlo daug aukštesnį higienos lygį, komfortą ir estetiką, kurią vertina šiuolaikinės šeimos ir ypač – jaunos mamos.“