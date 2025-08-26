Mirė 45 metus Šiaulių ligoninei atidavusi gydytoja

„Vyresnioji medikų karta šiltai prisimena 45-erius gyvenimo metus ligoninei skyrusią kolegę, visada atvirą medicinos naujovėms, pasirengusią padėti pacientams ir kolegoms.
Romualda Šalkevičienė gimė 1929 metų sausio 1-ąją dieną Šiauliuose, traukinio mašinisto ir namų šeimininkės šeimoje. Buvo vyriausia iš keturių vaikų. Mokėsi Šiaulių mergaičių gimnazijoje, kurią baigusi įstojo į Kauno medicinos institutą. 1952 metais, baigusi Kauno medicinos institutą, su didžiule grupe bendramokslių atvyko dirbti į Šiaulius. Dirbo Šiaulių poliklinikos apylinkės gydytoja, dėstė Šiaulių pedagoginiame institute, o vėliau, nuo 1956 metų, dirbo Šiaulių ligoninėje.
Vidaus ligų gydytoja tobulinosi endokrinologijos srityje, buvo viena pirmųjų elektrokardiografijos specialistų Lietuvoje. Šioje srityje 1968 metais Kauno medicinos institute apgynė Lietuvos respublikos medicinos mokslų daktaro disertaciją.
Į užtarnautą poilsį pasitraukė atidirbusi 45 metus, bet iki pat gyvenimo pabaigos domėjosi medicinos naujovėmis, brandžiame amžiuje mokėjo naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, kurios leido ne tik bendrauti su Amerikoje gyvenančios dukters Jolitos šeima, bet ir ieškoti informacijos apie medicinos naujoves, kuriomis visada domėjosi. Laisvalaikiu mėgo megzti, daug skaitė, be galo mylėjo visus tris savo vaikaičius.
Ligoninės administracija, buvę kolegos nuoširdžiai užjaučia gydytojos šeimą, artimuosius, išlydinčius į amžiną poilsį gydytoją R. Šalkevičienę, gerbtą kolegų, vertintą pacientų, palikusią nuoširdžios, dėmesingos, rūpestingos, atsakingos, pareigingos gydytojos prisiminimą“, – rašoma RŠL užuojautoje.
Velionės Romualdos Šalkevičienės urna bus laidojama rugpjūčio 26 dieną (antradienį). Šv. Mišios aukojamos 8:00 val. Šiaulių katedroje. Po jų – atsisveikinimas Šiaulių gedulo namuose (Tilžės g. 200). 14:00 val. laidojimas Ginkūnų kapinėse.