Sveikata

Gedulas Klaipėdoje: mirė žinoma gydytoja – svarbias pareigas ėjo iki pat paskutinės dienos

2025 m. rugsėjo 1 d. 18:13
Lrytas.lt
Eidama 68-uosius metus amžinybėn iškeliavo ilgametė Respublikinės Klaipėdos ligoninės (RKL) Odos ir veneros ligų centro vedėja gydytoja dermatovenerologė Aldona Kajutytė (1958–2025), pirmadienį pranešė gydymo įstaiga.
„Aldona Kajutytė buvo aukštos kompetencijos gydytoja, atsakinga vadovė ir nuoširdus, atsidavęs žmogus. Jos profesinė veikla neatsiejama nuo nuoseklaus darbo, rūpesčio kiekvienu pacientu ir pagarba kolegoms. Ilgametis, prasmingas jos indėlis į ligoninės veiklą, pacientų sveikatą bei medicinos bendruomenę išliks gyvas mūsų atmintyje, rašoma RKL „Facebook“ paskyroje.
Profesinį kelią gydytoja Aldona Kajutytė pradėjo 1987 m., baigusi Kauno medicinos institutą. Nuo 1988 m. ji dirbo gydytoja dermatovenerologe Odos ir veneros ligų poliklinikoje, kuri 1999 m. tapo Respublikinės Klaipėdos ligoninės dalimi.
2005 m. jai patikėtas Odos ir veneros ligų centro vadovės vaidmuo – šias pareigas ji ėjo iki pat paskutinės dienos.
„Reiškiame nuoširdžią užuojautą gydytojos šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visiems, kurie ją pažinojo.
Palikimas, kurį gydytoja sukūrė savo darbu ir asmenybe, išliks su mumis“, – teigia A.Kajutytės kolegos.
