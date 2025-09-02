Aktualu pradedantiems studijas kitame mieste: nepamirškite vieno svarbaus dalyko

Šis atsakingas žingsnis garantuos, kad prireikus medicinos pagalbos, ji bus suteikta laiku ir be papildomų rūpesčių, rašoma Valstybinės ligonių kasos (VLK) pranešime žiniasklaidai.
„Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokamos šeimos gydytojo paslaugos teikiamos tik toje įstaigoje, prie kurios pacientai yra prisiregistravę. Jei studijų mieste jaunuoliai nebus prisiregistravę gydymo įstaigoje, prireikus, bus suteikta tik būtinoji pagalba. Už visas kitas sveikatos paslaugas teks susimokėti iš savo kišenės“, – sako VLK Paslaugų kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Prochorova.
Profesinių mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys nuolatinių studijų forma, privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) yra draudžiami valstybės lėšomis, todėl gali laisvai rinktis gydymo įstaigą ir šeimos gydytoją, kaip ir visi kiti apdraustieji.
Be abejo, jaunuoliai gali likti prisiregistravę prie gydymo įstaigos ir savo gimtajame mieste, tačiau prireikus sveikatos paslaugų neatidėliojant, jas patogiau gauti ten, kur studijuojama. Reikėtų prisiminti, kad pacientas negali vienu būti prisiregistravęs dviejose gydymo įstaigose. Todėl prisiregistravus naujoje gydymo įstaigoje, jaunuolis bus automatiškai išbraukiamas iš ankstesnės, o pasirinkus polikliniką ar medicinos centrą studijų mieste, kompensuojamos gydymo paslaugos bus suteiktos tik ten (išskyrus būtinąją pagalbą).
„Patarčiau nelaukti tos dienos, kai susirgus reikės skubiai ieškoti gydymo įstaigos bei gydytojo. Pasirūpinkite savimi iš anksto, o ne tada, kai sunegaluosite. Pravartu pagalvoti ir apie gydymo įstaigos vietą – reikėtų įsivertinti ir pasirinkti gydymo įstaigą šalia gyvenamosios ar studijų vietos, nes taip taupysite savo laiką bei galėsite greičiau nuvykti pas gydytoją“, – primena D. Prochorova.
Kaip pasirinkti gydymo įstaigą ir prisiregistruoti?
– Įvertinkite, kuri įstaiga yra arčiausiai naujos gyvenamosios vietos ar patogiausiai pasiekiama.
– Pasirinkite ir patikrinkite, ar įstaiga yra sudariusi sutartį su ligonių kasa – tik tada paslaugos bus apmokamos fondo lėšomis. Šių Lietuvos gydymo įstaigų sąrašas skelbiamas Valstybinės ligonių kasos svetainėje.
– Atvykite į pasirinktą gydymo įstaigą, pateikite prašymą ir pasirinkite šeimos gydytoją. Turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informacija, kaip pasirinkti šeimos gydytoją, skelbiama ligonių kasos svetainėje.
– Prašymą galima pateikti ir nuotoliniu būdu – elektroniniu būdu (su tapatybės patvirtinimu), paštu ar per pasiuntinį (pridedant dokumento kopiją). Išsami informacija, kaip pateikti prašymą, skelbiama ligonių kasos svetainėje.
Daugiau informacijos apie gydymo įstaigas ir šeimos gydytojo pasirinkimą galima rasti ligonių kasos svetainės dalyje „Šeimos gydytojų paslaugos“.