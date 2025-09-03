Greitosios medicinos pagalbos tarnyba pasirašė kolektyvinę sutartį su profsąjungomis

Anot tarnybos, šia sutartimi įsipareigota laikytis Darbo kodekso nuostatų, užtikrinti tinkamą psichoemocinį klimatą, aptarti darbo ir poilsio sąlygas bei bendradarbiauti tarp tarnybos ir profsąjungų, sprendžiant įvairius su veikla susijusius klausimus.
„Neabejotinai šiandieninės sutarties pagrindu bus pasirašomos ir naujos kolektyvinės sutartys, jų atnaujinimai – taigi dėdami parašus dedame ir tvirtus pagrindus Tarnybos ateičiai. Kaip svarbiausia dalyką išskirčiau, jog visi sutariame, kad darbuotojų gerovė yra vertybė, organizacijos postamentas, tad visi įsipareigojame priimdami sprendimus galvoti apie darbuotojų interesus“, – pranešime cituojamas GMPT direktorius Donatas Paliulionis.
Pasirašant sutartį profsąjungoms atstovavusi Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Keburienė teigė, kad tai istorinis momentas, nes tai pirmoji tokio pobūdžio sutartis.
„Tai yra nauja pradžia, o mūsų profesinė sąjunga, ir toliau budriai stebės, kad visi sutarti punktai būtų sąžiningai vykdomi, bei ieškosime būdų, kaip šią sutartį plėsti darbuotojams palankiais aspektais“, – sakė ji.
Prie jungtinės sutarties prisijungė Lietuvos Greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Biržų GMP profesinė sąjunga „Solidarumas“, Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro profesinė sąjunga, Šiaulių miesto greitosios medicinos pagalbos profesinė sąjunga, Ukmergės greitosios medicinos pagalbos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Klaipėdos filialo GMP profesinė sąjunga „Solidarumas“, Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos gydytojų sąjunga.
Naujoji GMP tarnyba oficialiai darbą pradėjo 2023 metų liepos 1 dieną. Įgyvendinus greitosios pagalbos pertvarką, atskirai veikusios 48 GMP įstaigos buvo sujungtos į vieną tarnybą su administracija Kaune. Keturi regioniniai padaliniai – Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose – koordinuoja greitosios medicinos pagalbos stočių veiklą visoje šalyje.