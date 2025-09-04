Ligoninės direktorių papirko dovana dukrai: kyšis – brangus automobilis

Bylos duomenimis, P. Simavičius 2006–2015 m., turėdamas administracinius įgaliojimus, teisę veikti ir priimti sprendimus ligoninės vardu, priėmė ne mažesnį kaip 23 tūkst. eurų kyšį už sklandų sutarčių pasirašymą ir darbų vykdymą su dvidešimt tris kartus viešuosius pirkimus dėl medicinos įrangos, jos techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo laimėjusia uždarąja akcine bendrove. Už šią sumą kaip kyšis P. Simavičiaus dukrai buvo nupirktas automobilis, sumokėta už jo priežiūrą ir remontą.
Nustatyta, kad P. Simavičius, planuodamas ligoninės viešąjį pirkimą dėl terapijos korpuso penkių laiptinių remonto darbų, susitarė priimti 15 tūkst. eurų kyšį iš pirkimą turėjusios laimėti tikrosios ūkinės bendrijos. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai neleidus organizuoti minėto viešojo pirkimo apklausos būdu ir nurodžius, kad privaloma skelbti atvirą konkursą, pirkimo laimėtoja pripažinta kita, mažiausią kainą pasiūliusi įmonė.
Taip pat P. Simavičius, pasinaudodamas savo tarnyba, pažadėjo ir susitarė priimti kyšį kito asmens naudai, pažadėjęs paveikti jam pavaldžius valstybės tarnautojams prilygintus asmenis. Buvęs ligoninės direktorius susitarė, kad vaistų bendrovės parduotuvių tinkle išskirtinėmis sąlygomis būtų platinamos jo dukters 30 tūkst. eurų vertės prekės.
P. Simavičius pažadėjo paveikti sau pavaldžius ligoninės gydytojus, kad pastarieji, išrašę kompensuojamus vaistinius preparatus pacientams, juos tikslingai nukreiptų į konkrečios bendrovės parduotuves.
Buvusiam ligoninės direktoriui, pripažintam kaltu dėl piktnaudžiavimo, kyšininkavimo ir prekybos poveikiu, teismas skyrė 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę ją atidedant 2 metams.
Pastarajam taip pat skirta 15 tūkst. eurų bauda ir 3 metams atimta teisė eiti vadovaujančias pareigas valstybės ar jai prilygintoje tarnyboje. Tam tikruose epizoduose baudžiamasis procesas P. Simavičiaus atžvilgiu nutrauktas suėjus senačiai. Jis išteisintas dalyje nekorupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
Tikrosios ūkinės bendrijos direktoriui skirta 7 tūkst. eurų bauda, o uždarosios akcinės bendrovės komercijos direktoriui – 11 tūkst. eurų bauda.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Specialiųjų tyrimo tarnybos pareigūnai.
Teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.