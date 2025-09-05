Vilkaviškio ligoninėje – girtas gydytojas: pripūtė 2,63 promilės, bet dirba toliau

Pajuto alkoholio tvaiką
Į naujienų portalą Lrytas kreipėsi Vilkaviškio rajono gyventoja Asta (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi), kuri pasakojo šeštadienio vakarą (rugpjūčio 30 d.) apsilankiusi Vilkaviškio ligoninėje.
Moteris pasakojo, kad nuo jos sūnų apžiūrėjusio gydytojo ortopedo-traumatologo sklido stiprus alkoholio kvapas, berniukas negavo tinkamos pagalbos. Todėl Asta iškvietė policiją.
Į anoniminį pranešimą sureagavę pareigūnai nuvyko į Vilkaviškio ligoninę rugpjūčio 30 d. ir patikrino jos darbuotojo girtumą. „Alkoholio kiekio matuokliu buvo nustatytas 2,63 prom. neblaivumas. Apie įvykį informuotas darbovietės atstovas – pamainos vadovas. Informacija taip pat perduota Valstybinei darbo inspekcijai“, – Lrytas informavo Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Ieva Petrulevičienė.
Panašu, kad policijos apsilankymas ligoninėje neliko nepastebėtas vietinių. Vilkaviškio gyventojai piktinasi, kad girtutėlis policijos darbo vietoje pagautas medikas ir toliau dirba lyg nieko nebūtų įvykę.
„Pacientų skundai ir registratūroje skambantys prašymai: „Tik prašau ne pas šį specialistą, jis nugydys, jis neblaivus vėl“ – vieša paslaptis“, – pasakojo nevilties apimta Asta.
Kodėl gydytojas dirba toliau?
„Apie įvykį žinau, bet jokios oficialios informacijos neturiu“, – Lrytas sakė Vilkaviškio ligoninės direktorius L.Blažaitis, paklaustas, ar buvo informuotas apie girtą gydytoją.
Paprašytas patikslinti, jis nurodė girdėjęs gandus apie incidentą, bet esą jie gali būti nepagrįsti. Todėl gydytojas tęsia darbą.
Žurnalistui nurodžius, kad gydytojo girtumą nustatė pareigūnai, L.Blažaitis tvirtino iš policijos negavęs jokio pranešimo. O pamainos vadovas – vidaus ligų gydytojas – pats tuo metu nedirbo ligoninėje.
„Tai yra standartinė situacija visose Lietuvos ligoninėse“, – aiškino L.Blažaitis.
Galiausiai, jis patikino, kad dėl įvykio atliekamas vidinis tyrimas. Pasak jo, sudaryta ligoninės audito grupė „greičiausiai, ateis ir į policijos komisariatą“.
L.Blažaitis nurodė, kad vidinis tyrimas ilgiausiai gali trukti 20 darbo dienų.
„Žmogus rašo pasiaiškinimus, paaiškinimus, kas buvo, kodėl buvo, kas įvyko. (Baigsis tyrimas, aut. pastaba) ir bus priimtas sprendimas, kaip elgtis“, – į detales leistis nenorėjo L.Blažaitis.
„Žiauriai neigiamai. Vien iš žmogiškos pusės aišku, kad yra baisu. Kito vertinimo negali būti“, – situaciją komentavo jis.
Meras: raštą gavau, persiunčiau
Vilkaviškio rajono savivaldybės, kuri yra ligoninės steigėja, meras Algirdas Neiberka Lrytas patvirtino, kad sulaukė gyventojos skundo dėl neatsakingo gydytojo elgesio.
„Taip, aš raštą gavau ir persiunčiau, kad mūsų specialistai įsigilintų ir atsakytų į kreipimąsi“, – penktadienį sakė A.Neiberka.
Meras patikino, kad informacijos apie incidentą iš policijos nėra gavęs ir anksčiau negirdėjo, kad ligoninėje dirbtų problemų su alkoholiu turintis gydytojas.
Vilkaviškio ligoninė Vilkaviškis girtas
