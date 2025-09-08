Gydymas judesiu ir masažai: išvardijo, kam priklauso ambulatorinė reabilitacija

Pastaruosius trejus metus vidutiniškai 53 tūkst. šalies gyventojų kasmet pasinaudoja ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokama ambulatorine reabilitacija. Ji ne tik padeda atsigauti turint sveikatos sutrikimų, bet ir yra patogi tuo, kad pacientui nereikia niekur išvykti ar gulėti ligoninėje, reabilitaciją galima derinti su darbu bei kita įprasta kasdiene veikla, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pirmiausia – pradinė reabilitacija
„Kai dėl ūmios ligos arba paūmėjus lėtinei ligai žmogaus sveikata pablogėja ir tai ima riboti judėjimo ar kitas funkcijas, bet yra tikimybė, kad reabilitacija pagerins fizinę būklę ir sumažins komplikacijų pavojų, pacientui įprastai pirmiausia gali būti skiriama pradinė ambulatorinė reabilitacija. Tokiais atvejais šeimos gydytojas išrašo siuntimą konsultuotis pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją.
Su šiuo siuntimu pacientas turi užsiregistruoti konsultacijai per 60 kalendorinių dienų – kol galioja siuntimas. Jei per šį laiką užsiregistruojama, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija gali būti suteikiama ir baigus galioti siuntimui“, – paaiškina Valstybinės ligonių kasos Paslaugų kompensavimo skyriaus patarėjas Gediminas Toleikis.
Konsultacijos metu fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas nustato, kiek turėtų trukti pradinė ambulatorinė reabilitacija, kokias procedūras apimti. Tai lemia paciento būklė, ligos sunkumas ir funkcijų sutrikimai (pavyzdžiui, judėjimo, koordinacijos, kvėpavimo), skausmo lygis ir pan.
Pasak G. Toleikio, vieno pradinės ambulatorinės reabilitacijos gydymo epizodo metu FMR gydytojas gali skirti iki 25 individualių ir (ar) grupinių ligonių kasos apmokamų kineziterapijos, ergoterapijos, fizioterapijos ir gydomojo masažo procedūrų.
Dėl tos pačios ligos ligonių kasa apmoka du pradinės ambulatorinės reabilitacijos kursus suaugusiems pacientams, vaikams – du ir daugiau kursų per metus. Svarbu tai, kad pradinės ambulatorinės reabilitacijos paslaugos yra teikiamos toje pačioje įstaigoje, kurioje pacientą konsultavo FMR gydytojas.
Jeigu pradinės reabilitacijos nepakanka
„Kai po pradinės reabilitacijos lieka sutrikimų, tačiau nėra stacionarinės reabilitacijos poreikio, bet tikimasi, kad būklė gerės, FMR gydytojas gali skirti ambulatorinę reabilitaciją.
Be kineziterapijos, ergoterapijos, fizioterapijos ir masažo, ambulatorinė reabilitacija gali apimti ir daugiau paslaugų, pavyzdžiui, logopedo, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugas, kitų specialistų konsultacijas. Skiriamos vidutiniškai trys procedūros per dieną.
Ligonių kasos apmokamas ambulatorinės reabilitacijos paslaugas galima gauti bet kurioje gydymo įstaigoje, kuri dėl šių paslaugų yra sudariusi sutartį su ligonių kasa“, – sako G. Toleikis.
Dėl tos pačios ligos suaugusiems pacientams gali būti skiriamas vienas ligonių kasos apmokamas ambulatorinės reabilitacijos kursas per vienus kalendorinius metus, vaikams – keli.
Baigus medicininę reabilitaciją
Baigus bet kurios rūšies medicininės reabilitacijos kursą, FMR gydytojas gali rekomenduoti, kad tokias paslaugas, kaip kineziterapija, tęstų šeimos gydytojo komandos kineziterapeutas, jeigu toks poreikis yra. Kineziterapija taip pat gali būti įtraukta į slaugos paslaugas namuose, kai jos pacientui yra reikalingos. Slaugos paslaugų namuose poreikį nustato paciento šeimos gydytojas.
Kada reabilitaciją apmoka ligonių kasa?
Reabilitacijos paslaugas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams, kai jie turi galiojantį siuntimą, fondo lėšomis apmoka ligonių kasa. Įprastai FMR gydytojo siuntimas gauti reabilitacijos paslaugas galioja 2 mėnesius.
Per šį laikotarpį pacientas privalo užsiregistruoti ir pradėti reabilitaciją pasirinktoje gydymo įstaigoje, kuri dėl reikiamų reabilitacijos paslaugų yra sudariusi sutartį su ligonių kasa. Šių įstaigų sąrašas skelbiamas čia.
Ligonių kasos apmokamų ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų skaičius auga. Pernai jų suteikta beveik 40 proc. daugiau, palyginti su 2022 metais (2022 m. – 569 tūkst., praeitais metais – 789 tūkst. paslaugų). Privalomojo sveikatos draudimo fondo suma šioms paslaugoms apmokėti per tą laikotarpį padidėjo daugiau kaip 60 proc. Pernai tam skirta per 25 mln. eurų fondo lėšų.
