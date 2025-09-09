Kaip rūpinamasi pacientų sauga? Per didelis mediko pasitikėjimas savimi gali lemti klaidą

„Jauni gydytojai – neatskiriama komandos dalis. Jų mokymas grindžiamas ne vien tik teoriniais užsiėmimais, bet ir meistro ir pameistrio principu – kiekvienas rezidentas dirba šalia patyrusio gydytojo, kuris ne tik paaiškina, bet ir leidžia pamažu įgyti praktinių įgūdžių. Tai profesija, kurią būtina išmokti rankomis“, – sako Kauno klinikų Chirurgijos klinikos vadovas prof. Algimantas Tamelis.
Ši mentorystės sistema, pasak profesoriaus, padeda užtikrinti, kad rezidentai nuo pat pradžių jaustųsi atsakingi už pacientų saugumą. Pradžioje jie atlieka užduotis prižiūrimi vyresnių gydytojų, o sukaupę patirties gali dirbti savarankiškiau.
„Svarbu atkreipti dėmesį, kad jaunųjų gydytojų pašonėje visada yra kolegos, kurie juos stebi, pataria, pasidalija patirtimi. Kiekvieną rytą rengiame atvejų aptarimus, kuriuose dalyvauja ir jaunieji kolegos. Mūsų tikslas – analizuoti situacijas, aiškintis problemas, kad galėtume suteikti kuo geresnį gydymą ir saugumą mūsų pacientams“, – pabrėžia prof. A. Tamelis.
Šią patirtį patvirtina ir Kauno klinikų Chirurgijos klinikos gydytojas rezidentas Deividas Nekrošius. Jo teigimu, rezidentūros metais tenka ne tik gilinti žinias, bet ir susidurti su atsakomybės iššūkiais.
„Kartais per didelis pasitikėjimas savimi gali tapti klaidų priežastimi. Todėl itin svarbu, kad šiandien rezidentams organizuojami minkštųjų kompetencijų mokymai, simuliacijos, o elektroninis dienynas leidžia nuolat stebėti kompetencijų progresą ir savarankiškai dirbti tik tuomet, kai pasiekiamas reikiamas atvejų skaičius“, – sako jis.
Jaunasis gydytojas priduria, kad apie pacientų saugą būtina kalbėti nuo pat pirmųjų medicinos studijų metų.
„Atrodytų nekaltas prisilietimas prie paciento užterštomis rankomis chirurginiame skyriuje gali nulemti infekcijos plitimą ir žalą pacientui. Todėl paciento sauga turėtų būti neatsiejama visų medicinos disciplinų dalis. Mano studijų metu jau buvo daug kalbama apie pacientų saugą – mokėmės „SBAR“ referavimo saugiai komunikacijai, minkštųjų kompetencijų, skirtų atviros klaidų kultūros kūrimui. Šie studijų moduliai tapo pamatu pradedant gydytojo rezidento praktiką“, – sako D. Nekrošius.
Rezidentams ypač svarbu ne tik įvaldyti techninius įgūdžius, bet ir išmokti atvirai kalbėti su pacientu apie galimas komplikacijas bei rizikas.
„Gerai prisimenu pirmąją rimtą komplikaciją ir pokalbį su pacientu – paaiškinau, kad tokia rizika egzistuoja ir šį kartą esame jos „bendrakeleiviai“. Atvira komunikacija padėjo pacientui priimti situaciją ramiai, o man – pasimokyti iš klaidos“, – dalijasi patirtimi D. Nekrošius.
Atvira kultūra, profesoriaus teigimu, yra būtina sąlyga pacientų saugai.
„Klaidas pripažinti sunku, tačiau mūsų klinikoje siekiame ne bausti, o mokytis. Aptariame sudėtingas situacijas, diskutuojame, analizuojame mirties atvejus ne tam, kad rastume kaltą, bet kad žinotume, ką kitą kartą galime padaryti geriau. Jei klaidų nematai – jų ir neištaisai. O reflektuoti savo veiklą privalo kiekvienas gydytojas, nes tik taip galime tobulėti,“ – sako prof. A. Tamelis.
D. Nekrošius jauniesiems gydytojams linki drąsos kalbėti: „Tik pripažinus klaidas galima mokytis ir tapti geresniu specialistu, apsaugant būsimus pacientus nuo žalos. O svarbiausia – nepamiršti, kad Hipokrato priesaikos esmė yra nepakenkti pacientui.“
Rugsėjis Kauno klinikose – Pacientų saugos mėnuo. „Mokomės pacientų saugos!“ – šio mėnesio metu leidžiamų straipsnių ciklas, skirtas pabrėžti visų Ligoninėje esančių grandžių svarbą siekiant užtikrinti pacientų saugą per patirtį, bendradarbiavimą, atvirumą ir rūpestį.