Psichologas: žmonės, kurių artimieji nusižudė, vis drąsiau kreipiasi pagalbos

2025 m. rugsėjo 10 d. 16:06
Patricija Petrikaitė
„Savižudybių skaičius Lietuvoje per dešimt metų tendencingai mažėja, tačiau regionuose jis vis dar gerokai aukštesnis nei didmiesčiuose“, – sako Vilniaus miesto savižudybių prevencijos algoritmo koordinatorė Goda Nausėdaitė.
Per pastaruosius du dešimtmečius savižudybių skaičius Lietuvoje sumažėjo nuo 40 iki mažiau nei 20 atvejų 100 tūkst. gyventojų.
2024 m. dėl tyčinio susižalojimo Lietuva neteko 566 gyventojų. Šiemet per mėnesį praranda apie 40 žmonių.
Trečiadienį Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biure vykusioje konferencijoje dalyvavę specialistai akcentavo, kad Lietuvoje jau dešimtmetį stebima mažėjanti savižudybių tendencija. Šių ir praeitų metų rodikliai išlieka panašūs. Vis dėlto, nerimą jiems kelia sudėtingesnė situacija regionuose.
„Mažuose miesteliuose trūksta pagalbos tinklų, todėl savižudybių skaičius ten išlieka didesnis“, – sakė G.Nausėdaitė.
Svarbu pabrėžti ir tai, kad išlieka ryškūs lyčių skirtumai – vyrai dažniau nusižudo, o moterys dažniau bando nusižudyti.
„Tai atspindi didelę kančią. Bandymas nusižudyti yra kančios išraiška, o artimieji šalia taip pat stipriai išgyvena“, – sakė psichologas Paulius Skruibis.
Pasak jo, visuomenėje pastebimas teigiamas pokytis – vis daugiau žmonių po artimųjų savižudybės kreipiasi pagalbos. Anksčiau tai būdavo retenybė.
„Labai įstrigo vienas pavyzdys: moteris paskambino po tėvo savižudybės ir pasakė – aš supratau, kad man šioje situacijoje reikia pagalbos. Prieš dešimt metų tokia drąsa būtų buvusi išimtis“, – pasakojo suicidologas.
Rugsėjo 10 d. minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena.
