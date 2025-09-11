Europoje sparčiai plinta pavojingas užkratas: medikams baisu, kad nepadės jokie vaistai

Rekordinis užsikrėtusiųjų skaičius
Candidozyma auris (C. auris) yra grybelis, kuris paprastai plinta sveikatos priežiūros įstaigose, dažnai yra atsparus priešgrybeliniams vaistams ir gali sukelti pavojingas infekcijas sunkiai sergantiems pacientams, rašoma ECDC pranešime.
Šis grybelis geba išlikti ant įvairių paviršių ir medicinos įrangos, taip plinta tarp pacientų. Nuo 2013 m. iki 2023 m. ES ir EEE šalys pranešė apie daugiau kaip 4 000 atvejų, o vien 2023 m. 18 šalių pranešė apie 1 346 atvejus. ECDC išskyrė penkias valstybes, kurios išsiskiria atvejų gausa – Ispaniją, Graikiją, Italiją, Rumuniją ir Vokietiją.
Tačiau ataskaitoje nurodoma, kad Lietuvoje net nėra renkami duomenys nacionaliniu mastu apie C. auris.
„C. auris išplito per kelerius metus – nuo pavienių atvejų iki didelių protrūkių kai kuriose šalyse. Tai rodo, kaip greitai jis gali įsitvirtinti ligoninėse, – sakė ECDC Antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų skyriaus vadovas dr. Diamantis Plachouras.
Tačiau jis pabrėžė, kad to galima išvengti: „Ankstyvas nustatymas ir greitas, koordinuotas infekcijų kontrolės priemonių taikymas vis dar gali užkirsti kelią tolesniam plitimui.“
Neseniai protrūkiai buvo užregistruoti Kipre, Prancūzijoje ir Vokietijoje, o Graikija, Italija, Rumunija ir Ispanija nurodė, kad dėl didelio grybelio paplitimo jos nebegali atskirti konkrečių protrūkių. Kai kuriose šalyse C. auris smarkiai išplito vos per kelerius metus nuo pirmojo užfiksuoto atvejo.
Nepaisant didėjančio atvejų skaičiaus, tik 17 iš 36 tyrime dalyvavusių šalių turi nacionalinę C. auris stebėjimo sistemą. Tik 15 šalių parengė konkrečias nacionalines infekcijų prevencijos ir kontrolės gaires. Laboratorijų pajėgumai yra palyginti stipresni: 29 šalys pranešė, kad turi prieigą prie mikologijos referencinės arba ekspertų laboratorijos, o 23 šalys siūlo referencinius tyrimus ligoninėms.
Todėl manoma, kad tikrasis problemos mastas nėra tiksliai žinomas.
ECDC atliktas naujasis C. auris paplitimo tyrimas apėmė 36 šalis, įskaitant ES/EEE valstybes ir ES plėtros šalis Vakarų Balkanuose bei Turkiją.
Ispanija (1 807), Graikija (852), Italija (712), Rumunija (404) ir Vokietija (120) pranešė apie didžiausią atvejų skaičių 2013–2023 m. laikotarpiu.
2023 m. 18 ES/EEE šalių pranešė apie 1 346 atvejus – tai didžiausias skaičius nuo tada, kai 2014 m. Europoje pirmą kartą buvo užfiksuota C. auris.
Šis žmogaus sveikatai pavojingas grybelis pirmą kartą buvo atrastas Japonijoje 2009 m.