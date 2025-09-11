Lietuvoje daugėja susirgimų COVID-19 liga – plinta nauja viruso atmaina

„Bendrai COVID atvejų skaičius didėja, tačiau skaičiai yra mažesni negu praėjusį sezoną tuo pačiu metu“, – ketvirtadienį LRT Radijui kalbėjo G. Megelinskienė.
Pasak jos, šiuo metu didėja ir bendras sergamumo COVID-19 liga, gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis.
„Bendras rodiklis Lietuvoje 2025 metų 36 savaitę buvo 515 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Matome didėjimą, kadangi praėjusią savaitę buvo 477 atvejai 100 tūkst. gyventojų“, – nurodė ministerijos patarėja ir pridūrė, kad, nepaisant to, bendras sergamumas išlieka panašus į pastarųjų sezonų.
G. Megelinskienės teigimu, šiuo metu tiek Europoje, tiek visame pasaulyje vyrauja smarkiai išplitusi COVID-19 ligos atmaina „Stratus“.
„Tai yra kombinacinis variantas, atsiradęs iš dviejų „Omikron“ linijų, kuris, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, tapo dominuojantis bei liepos pradžioje sudarė apie 80 proc. visų pateiktų sekų. Taip pat plinta ir kitos atmainos, tačiau jų paplitimas nėra toks didelis kaip šio „Stratus“ varianto“, – sakė ji.
Praėjusią savaitę Lietuvoje buvo registruota beveik 2 tūkst. COVID-19 ligos atvejų.