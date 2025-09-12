Klaipėdoje tėvai delsė į ligoninę vežti nuplikytą kūdikį: ant žaizdų – maistinė plėvelė

Kaip skelbė policija, vėlyvą šeštadienio vakarą apie 23.11 val. į ligoninę iš namų Klaipėdoje atvežtas mažametis pacientas, gimęs 2024 m.
Berniuko būklė sunki, jis gydomas reanimacijoje. Vaikas nukentėjo, kai neva namuose sprogo indas su verdančiu vandeniu ir dalis užtiško ant šalia buvusio vaiko. Berniukas apsiplikė apie 15 procentų kūno, pranešė LNK.
„Šiuo metu yra infekcinės komplikacijos, sepsis. Jis yra intensyviai gydomas, reikia atstatyti visus parametrus, reikia antibakterinio gydymo, reikia perrišimų. Perrišimai daromi su narkoze, nes tai skausminga, o mažiems vaikams be narkozės neįmanoma“, – „LNK žinioms“ pasakojo traumatologijos skyriaus vedėjas Džeraldas Kazys Sivickis.
Medikai paaiškino, kad berniuko būklė sunki, nes tėvai delsė kreiptis į gydytojus ir į ligoninę atvežė ne iškart po nelaimės, bet praėjus vienuolikai valandų.
Ligoninėje pastebėta, kad vaikui nudegusios vietos užvyniotos maistine plėvele. Medikai įspėja, kad taip galima padaryti dar daugiau žalos – nudegimai gali tapti dar gilesni.
Gydytojai pabrėžia, kad nusideginus reikia nedelsiant atvėsinti pažeistą vietą. Nukentėjusią odą derėtų laikyti po vėsiu (ne lediniu) tekančiu vandeniu 10–20 minučių.
Tačiau, kai nukenčia vaikai, būtina imtis maksimalaus atsargumo ir suteikus pirmąją pagalbą nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą.
Policija surinko medžiagą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. Nelaimė sudomino ir vaiko teisių sergėtojus.