Virš gydytojo galvos – kraupus įtarimų debesis: tyčia apnuodijo 30 pacientų?

53-ejų Frédéric Péchier, kurį kolegos laikė labai talentingu specialistu, neigiamo dėmesio susilaukė prieš aštuonerius metus, kai įtarta, kad jis nuodijo pacientus dviejose klinikose, kuriose dirbo 2008–2017 m. laikotarpiu.
Nepaisant pareikštų kaltinimų, F. Péchier lieka laisvėje. Šią savaitę Prancūzijos radijui jis sakė, kad „nėra jokių apnuodijimo įrodymų“.
Numatoma, kad teismo procesas truks daugiau nei tris mėnesius, jame bus atstovaujama 30 galimų aukų.
Žada įrodyti savo nekaltumą
Tamsūs debesys virš F. Péchier galvos ėmė telktis 2017 m. sausį, kai 36 metų Sandra Simard nustojo plakusi stuburo operacijos metu. Intensyviosios terapijos gydytojui nepavykus jos atgaivinti, F.Péchier jai suleido injekciją, po kurios pacientė paniro į komą ir išgyveno. Vėliau paaiškėjo, kad jai suleistuose vaistuose buvo 100 kartų didesnė nei numatyta kalio koncentracija.
Maža to, po keletos dienų gydymo komplikacijas patyrė 70-metis vyras. Nepageidaujamas įvykis, panašu, susijęs su vaistais, kuriuos suleido F.Péchier.
Tuo metu medikas skundėsi, kad jį kažkas bando pakišti, bet po kelių savaičių prieš F. Péchier buvo pradėtas oficialus tyrimas.
Dabar gydytojo advokatai visus kaltinimus neigia. Pasak vieno jų, teisės verstis gydytojo praktika netekęs F.Péchier aštuonerius metus laukė teismo ir galiausiai galės įrodyti savo nekaltumą.
Ir pats F.Péchier nesislepia nuo viešumos. Šią savaitę RTL radijui jis, kad teismas – proga „išdėlioti visas kortas ant stalo“.
Medikas aiškino, kad nesėkmingos operacijos klinikoje tęsėsi ir po jo pašalinimo.
„Jie vis dar turėjo rimtų nepageidaujamų reiškinių ir širdies sustojimų. Po to, kai aš išėjau 2017 m. kovą, jie vėliau paskelbė apie dar devynis atvejus“, – F.Péchier aiškino RTL radijui.
Mirusiojo dukra: „Tai siaubinga“
Pradėjus tyrimą, įtarimų sukėlė eilė nelaimių, nutikusių nuo 2008 m. Manoma, kad galėjo nukentėti įvairaus amžiaus (4–89 metų) pacientai dviejuose dideliuose Besanšono miesto sveikatos priežiūros centruose, kuriuose dirbo F.Péchier.
Damien Iehlenas gali būti pirmoji auka, 53-ejų vyras mirė 2008 m. spalį. Jis atvyko į Saint-Vincent kliniką dėl įprastinės inkstų operacijos ir mirė dėl širdies sustojimo. Vėliau atlikti tyrimai parodė, kad jam buvo suleista potencialiai mirtina lidokaino dozė.
„Tai siaubinga. Negalite įsivaizduoti, kokį poveikį tai turėjo mano šeimai, – prancūzų žiniasklaidai sakė jo dukra Amandine. – Neįtikėtina, kad tai galėjo įvykti, nukentėjo tiek daug žmonių ir tai tęsėsi taip ilgai, nuo 2008 iki 2017 m.“
F.Péchier kilęs iš sveikatos priežiūros specialistų šeimos; jo tėvas taip pat buvo anesteziologas.
Prokurorai teigia, kad jis gadino intraveninius vaistus, siekdamas sukelti širdies sustojimus. Gydytojas taip galėjo keršyti nemėgiamiems kolegoms. Tyrėjai sako, kad F.Péchier buvo „bendras vardiklis“ visose apnuodijimo bylose.
Teismo procesas tęsis iki gruodžio, o kaltinamasis liks laisvėje, bet bus prižiūrimas. Jei bus pripažintas kaltu, jam gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Parengta pagal BBC inf.