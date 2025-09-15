Ministrė sako, kad liks, socialdemokratai – neatsako: koks likimas laukia SAM viceministrės, garsėjančios netinkamu elgesiu su darbuotojais?

Redakcijos duomenimis, sveikatos apsaugos viceministrė prof. Jelena Čelutkienė išsiskiria netinkamu elgesiu su personalu, tačiau darbuotojai įsibaiminę ir atvirai apie darbo sąlygas nekalba, o paskirtoji Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ją ir toliau mato savo komandos nare.
Toliau dirbs viceministre?
Lietuvos socialdemokratų partijos deleguotų atstovų vadovaujamoje Sveikatos apsaugos ministerijoje dirbanti viceministrė prof. Jelena Čelutkienė ministerijos darbuotojų kaltinama nepagarbiu bendravimu ir mobingu.
Partijos komunikacijos skyriaus projektų vadovas Andrius Grumadas sako, kad J.Čelutkienė nėra LSDP narė, tačiau į klausimą, ar tai partijos, ar kažkieno kito sprendimu deleguojama viceministrė, neatsako. Taip pat socialdemokratai neatsako, kaip vertina viceministrės elgesį ir ar toliau prof. J.Čelutkienę mato tęsiant darbus ministerijoje.
Sveikatos apsaugos ministrės patarėja komunikacijai Irmina Frolova-Milašienė tikina, kad viceministrės J.Čelutkienės kandidatūra buvo atrinkta iš teiktų galimų kandidatūrų įvertinant jos kompetencijas, išsilavinimą, darbo patirtį, veiklą įvairiose institucijose. Gauta ne viena rekomendacija ir atsiliepimai. Taip pat vyko ministrės pokalbiai su įvairiais kandidatais į viceministrų pareigas.
Redakcija kreipėsi į pačią viceministrę, tačiau ji neatsakė. Vietoje jos toliau atsakinėjo I.Frolova-Milašienė.
Ji pridūrė, kad pačiai viceministrei neetiška vertinti savo santykius su darbuotojais, taip pat ir viešoje erdvėje skleidžiamą informaciją: „Bandymus suformuoti tam tikrą nuomonę galima vertinti kaip tam tikrų sveikatos sistemoje veikiančių ir suinteresuotų grupių spaudimą“.
Atlikti vidiniai ir VDI patikrinimai
Dėl anoniminių skundų žiniasklaidoje imtasi priemonių – Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pradėjo tyrimą, SAM Darbo taryba taip pat bendrauja su darbuotojais ir aiškinasi dėl galimų netinkamo bendravimo apraiškų. Viena iš pasitelktų priemonių buvo, kaip teigiama, anoniminė apklausa, kuri, redakcijos duomenimis, buvo išsiųsta darbuotojams jų asmeniniais el. pašto adresais, todėl šie, baimindamiesi, kad gali būti identifikuoti, neatsakinėjo atvirai.
VDI atsakydama Lrytui rašė, kad patikrinimo metu buvo vertinama, kaip Sveikatos apsaugos ministerijoje vykdomos teisės aktų nuostatos, susijusios su smurto ir priekabiavimo darbe prevencija. Pažeidimų nenustatyta. Be to, siekiant įvertinti ministerijoje esantį mikroklimatą, buvo atlikta anoniminė darbuotojų apklausa. Atsižvelgiant į patikrinimo metu identifikuotas problemas bei darbuotojų anoniminės apklausos rezultatus, Ministerijai pateikti sprendimų pasiūlymai ir rekomendacijos.
„Atkreipiame dėmesį, kad VDI pareigūnai darbuotojų el. pašto adresų neturi ir nerenka, todėl, kaip įprasta, prašo, kad VDI pakvietimą dalyvauti anoniminėje apklausoje darbdavys pats išsiųstų visiems darbuotojams. Pažymime, kad kokiu el. paštu bendrauja darbdavys su darbuotoju – tik jų susitarimo dalykas, kurio VDI negali kontroliuoti ar daryti įtakos“, – rašoma atsakyme.
I.Frolova Milašienė sako, kad SAM darbuotojai gavo ir atsakinėjo į Valstybinės darbo inspekcijos atsiųstą klausimyną. „Ministerija glaudžiai bendradarbiauja su VDI. Šiuo metu yra derinamas laikas, kad Sveikatos apsaugos ministerijai būtų pristatytos VDI tyrimo išvados, siekiama, kad pristatyme dalyvautų ir ministerijos Darbo tarybos atstovai. Tikimasi, kad išvadų pagrindu bus galima imtis priemonių, kurios prisidėtų prie orių darbo sąlygų ir psichologinio mikroklimato gerinimo ministerijoje“, – sakė ministrės M.Jakubauskienės atstovė.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM)Jelena Čelutkienėsocialdemokratai
