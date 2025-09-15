Po grubių medikės žodžių – tragedija: ligoninės tualete rastas negyvo vaikino kūnas

Jamie'is Pearsonas atvyko į Blekpulo (Anglija) ligoninės Skubios pagalbos skyrių, kai 2024 m. rugpjūčio 17 d. perdozavo stiprių skausmą malšinančių vaistų.
Pagal galiojančią tvarką, psichikos sveikatos specialistai turėjo jį apžiūrėti per keturias valandas, tačiau vyras buvo identifikuotas kaip mažos rizikos pacientas ir po 22 valandų laukimo nusižudė ligoninės tualete.
Jo motina Julie Knowles anksčiau „The Guardian“ sakė, kad sveikatos priežiūros specialistai „labai nuvylė ir apleido“ jos sūnų.
Blekpulo vyresnysis koroneris Alanas Wilsonas padarė išvadą, kad J.Pearsono mirtį paskatino aplaidumas. Pasak jo, buvo praleista galimybė suteikti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas viršijo aukštą ribą, reikalingą aplaidumo nustatymui.
Paaiškėjo, kad tuo metu ligoninė sunkiai tvarkėsi su pacientų srautu, nes neturėjo laisvų lovų. Tai reiškė, kad J.Pearsonui teko palaukti visą naktį ir dieną.
Koroneris sužinojo, kad dėl komunikacijos klaidos nebuvo numatyta, jog psichikos sveikatos specialistai apžiūrėtų pacientą pirmumo tvarka.
„Jis atrodė visiškai sugniuždytas“
J.Pearsono mama, kuri dabar svarsto galimybę imtis teisinių veiksmų prieš ligoninę, sakė, kad jos sūnus buvo iš esmės ignoruojamas, nors buvo labai pažeidžiamas ir patyrė nervinį sukrėtimą.
Vyras laukiamajame pasakė motinai, kad vis dar jaučia norą nusižudyti. Tada moteris paklausė slaugytojos, kada jį apžiūrės psichikos sveikatos specialistas.
„Slaugytoja priėjo prie Jamie'io, rankas sudėjusi ant klubų, ir gana grubiai pareiškė, kad jis turi būti mediciniškai tinkamas, prieš jį nukreipiant pas psichikos sveikatos specialistus“, – sakė ji.
„Niekada nepamiršiu Jamie'io veido, kai tai įvyko – jis atrodė visiškai sugniuždytas. Jis buvo priblokštas, bet su juo buvo kalbama grubiai, tarsi vaikinas jiems būtų nepatogumas“, – piktinosi nusižudžusio vyro mama.
„Aš vis dar įsitikinusi, kad tos slaugytojos elgesys jam pakenkė, nes jis jau jautėsi silpnas, ir manau, kad medikės empatijos stoka turėjo jam įtakos.“
„Hudgell Solicitors“ teisės firmos atstovė Amy Rossall sakė, kad tyrimo metu paaiškėjo „eilė trūkumų ir praleistų galimybių“ užkirsti kelią J.Pearsono mirčiai.
Koroneris nustatė, kad J.Pearsonas buvo klasifikuotas kaip mažos rizikos pacientas, nepaisant jo ankstesnio bandymo nusižudyti. Raudonos lemputės neįsižiebė ir po jo skundo ligoninės Skubios pagalbos skyriuje, kad vis dar jaučia norą nusižudyti, ir jo desperatiško noro susitikti su psichikos sveikatos specialistu.
Ligoninė žada imtis pokyčių
A.Rossall sakė, kad J.Pearsonui nebuvo tinkamai suteikta stebėjimo paslauga, jo būklė nebuvo tikrinama kas valandą, kaip turėtų būti: „Tai ypač tragiškas atvejis. Dabar galbūt buvo išmoktos pamokos, bet tai menka paguoda motinai, kuri tikėjo, kad jos sūnus yra saugiose rankose, kur atsižvelgiama į jo trapią psichinę būklę.
Buvo aišku, kad Jamie'is buvo pavojuje, nes jis perdozavo vaistų ir bandė nusižudyti. Šis tyrimas atskleidė daugybę trūkumų ir praleistų galimybių.“
„Man labai gaila, kad mes nepadarėme daugiau, kad užtikrintume pono Pearsono saugumą“, – pareiškė Maggie Oldham, fondo, kuris valdo Blekpulo ligoninę, vykdomoji direktorė.
Jau ėmėmės veiksmų, kad pagerintume pacientų, kuriems reikia psichinės sveikatos pagalbos Skubios pagalbos skyriuje, vertinimą, nukreipimą, dokumentaciją ir gydymą.
Tačiau žinome, kad turime dar daug nuveikti, ir dėkojame koronerui už išvadas, kurios paskatins patobulinimus“. – pridūrė ji.
savižudybėAnglijaLigoninė
Rodyti daugiau žymių