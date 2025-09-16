Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Sveikata

Girtutėlis vaiką apžiūrinėjęs Vilkaviškio gydytojas atsisveikino su darbu: dirbo du dešimtmečius

2025 m. rugsėjo 16 d. 13:49
Lrytas.lt
Girtutėlis darbe įkliuvęs Vilkaviškio ligoninės gydytojas, traumatologas-ortopedas Ignas Plukas atleistas iš pareigų.
„Gydytojas atleistas atlikus vidinį tyrimą, kuris buvo pradėtas po to, kai medikui darbo vietoje nustatytas sunkus girtumas. Beveik du dešimtmečius Vilkaviškyje dirbusį traumatologą-ortopedą nuo spalio 1 d. pakeis naujas gydytojas“, – pranešė Vilkaviškio rajono laikraštis „Santaka“.
Gydytojas atleistas po to, kai į naujienų portalą Lrytas kreipėsi Vilkaviškio rajono gyventoja Asta, kuri pasakojo šeštadienio (rugpjūčio 30 d.) vakarą apsilankiusi Vilkaviškio ligoninėje.
Moteris pasakojo, kad nuo jos sūnų apžiūrėjusio gydytojo ortopedo-traumatologo Igno Pluko sklido stiprus alkoholio kvapas, berniukas negavo tinkamos pagalbos. Todėl Asta iškvietė policiją.
Į anoniminį pranešimą sureagavę pareigūnai nuvyko į Vilkaviškio ligoninę rugpjūčio 30 d. ir patikrino jos darbuotojo girtumą.
„Alkoholio kiekio matuokliu buvo nustatytas 2,63 prom. neblaivumas. Apie įvykį informuotas darbovietės atstovas – pamainos vadovas. Informacija taip pat perduota Valstybinei darbo inspekcijai“, – Lrytas informavo Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Ieva Petrulevičienė.
Gyventojų pasipiktinimą sukėlė tai, kad girtas pacientus gydžiusio mediko nebuvo skubama atleisti iš pareigų. Plačiau apie tai skaitykite čia
