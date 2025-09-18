Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SveikataMedicinos žinios

Sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje – vienas didžiausių Europoje

2025 m. rugsėjo 18 d. 11:11
Lietuvoje prasidedant antrajam erkių aktyvumo periodui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) sako, kad šalies gyventojų sergamumo šia liga rodikliai, palyginti su kitomis Europos šalimis, yra vieni didžiausių.
Daugiau nuotraukų (1)
„Lietuva yra endeminė erkinio encefalito teritorija – čia sergamumo rodikliai vieni didžiausių Europoje. Viena iš sergamumo erkiniu encefalitu priežasčių – pastovūs gamtiniai infekcijos židiniai“, – pranešime skelbia NVSC ir priduria, kad vis dažniau užsikrečiama ir miestų teritorijose.
Anot jos, erkiniam encefalitui būdingas ryškus sezoniškumas – daugiausia šios ligos atvejų registruojama liepos–spalio mėnesiais – susirgimų skaičius daugiau nei 7 kartus didesnis nei kitu metų laiku.
Centro duomenimis, per šių metų aštuonis mėnesius šalyje iš viso buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai, pernai per tą patį laikotarpį – 517. Šiemet taip pat registruoti 3 mirties nuo erkinio encefalito atvejai, pernai – 7.
erkinis encefalitassergamumas LietuvojeNacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.