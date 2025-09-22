Lrytas Premium prenumerata tik
Respublikinėje Panevėžio ligoninėje atvertas rekonstruotas Neurochirurgijos skyrius

2025 m. rugsėjo 22 d. 16:11
Respublikinėje Panevėžio ligoninėje pirmadienį po aštuonis mėnesius trukusios rekonstrukcijos oficialiai atidarytas atnaujintas Neurochirurgijos skyrius, pranešė vietos savivaldybė.
Pasak jos, tai svarbus žingsnis stiprinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ne tik Panevėžio, bet ir viso Šiaurės Lietuvos regiono gyventojams.
„Šis atidarymas yra aiškus ženklas, kad Panevėžys geba užtikrinti aukščiausius sveikatos priežiūros standartus čia, mūsų mieste. Tai investicija į žmonių gyvybę, sveikatą ir pasitikėjimą, kad pagalba bus suteikta laiku ir kokybiškai“, – pranešime cituojamas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Giedrius Šileika.
Kasmet šiame skyriuje pagydoma apie 1,2 tūkst. pacientų bei atliekama vidutiniškai 750 planinių ir skubių operacijų.
Skyriuje teikiama tiek planinė, tiek skubi pagalba pacientams, patyrusiems galvos smegenų, stuburo ar nugaros smegenų traumas, sergantiems degeneracinėmis stuburo ligomis, onkologinėmis galvos ir stuburo ligomis, turintiems smegenų aneurizmų.
