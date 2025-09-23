COVID-19 į Lietuvą grįžo su trenksmu – virusas nusinešė jauno žmogaus gyvybę

Centro duomenimis, po vieną mirusį asmenį priklausė 20–29 metų ir 50–56 m. amžiaus grupėms, du – 80–89 m. amžiaus grupei. Mirties atvejų nuo gripo nebuvo neužregistruota.
Praėjusią savaitę dviejose šalies savivaldybėse taip pat buvo pasiektas epideminis sergamumo lygis. Anot NVSC, 1,5 tūkst. atvejų 100 tūkst. gyventojų riba buvo peržengta Jonavos rajono ir Visagino savivaldybėse.
Tuo metu bendras sergamumo rodiklis Lietuvoje rugsėjo 15–21 dienomis siekė 1113 atvejų 100 tūkst. gyventojų.
Sveikatos specialistai primena, kad netrukus Lietuvoje prasidės 2025–2026 metų gripo sezonas, paprastai tunkantis nuo spalio iki kitų metų gegužės.
Siekiant apsisaugoti nuo šios ligos ar išvengti jos sukeliamų komplikacijų, gyventojai raginami pasiskiepyti.
Gripo vakcinos, įsigytos už valstybės lėšas rizikos grupių skiepijimui, gydymo įstaigas turėtų pasiekti spalį.