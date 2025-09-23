Populiarus vaistas – naujo skandalo centre: ką sako mokslininkai

Prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį tvirtino, kad nėščios moterys turėtų „pakentėti“ ir nevartoti „Tylenol“ dėl neįrodyto ryšio su autizmu, taip pat paragino iš esmės keisti standartines kūdikiams skiriamas vakcinas.
Medikų organizacijos jau seniai nurodo, kad paracetamolis – „Tylenol“ veiklioji medžiaga – yra vienas saugiausių skausmą malšinančių vaistų, kuriuos galima vartoti nėštumo metu.
PSO atstovas Tarikas Jasarevičius pripažino, kad kai kurie stebėjimo tyrimai – pagrįsti tik stebėjimais ir neapima kontrolinių ar gydomųjų grupių – „rodo galimą sąsają tarp prenatalinio acetaminofeno ar paracetamolio vartojimo ir autizmo“.
Tačiau, kaip jis sakė žurnalistams Ženevoje, „įrodymai tebėra nenuoseklūs“, o kituose tyrimuose „tokio ryšio nenustatyta“.
„Jei ryšys tarp paracetamolio ir autizmo būtų stiprus, jis greičiausiai būtų nuosekliai pastebėtas daugelyje tyrimų“, – sakė jis ir įspėjo nedaryti „atsitiktinių išvadų apie paracetamolio įtaką autizmui“.
„Nėra įrodymų“
Tuo tarpu Europos medicinos priežiūros institucijos teigė, kad jų rekomendacijos, jog nėščios moterys gali vartoti paracetamolį skausmui malšinti, nepasikeitė.
„Pacientų sauga yra mūsų svarbiausias prioritetas. Nėra įrodymų, kad paracetamolio vartojimas nėštumo metu sukelia vaikų autizmą“, – teigė Didžiosios Britanijos vaistų ir sveikatos priežiūros produktų reguliavimo agentūros (MHRA) saugos vadovė Alison Cave.
Europos vaistų agentūros vyriausiasis medicinos pareigūnas Steffenas Thirstrupas pritarė.
„Mūsų patarimai pagrįsti griežtu turimų mokslinių duomenų vertinimu ir mes neradome jokių įrodymų, kad paracetamolio vartojimas nėštumo metu sukeltų vaikų autizmą“, – sakė jis.
Pirmadienį vykusioje padrikoje D. Trumpo spaudos konferencijoje taip pat buvo kalbama apie vakcinas ir kartojami prieš skiepus nukreipto judėjimo teiginiai.
D. Trumpas reiškė abejones dėl standartinių vakcinų, įskaitant MMR skiepą, kuris apima tymus, kiaulytę ir raudonukę, ir užsiminė, kad nutrauks įprastą aliuminio naudojimą vakcinose, kurių saugumas buvo plačiai ištirtas.
Autizmo – sudėtingos būklės, susijusios su smegenų raida ir, pasak daugelio ekspertų, atsirandančios daugiausia dėl genetinių veiksnių, – priežasčių nustatymas yra mėgstama D. Trumpo sveikatos sekretoriaus Roberto F. Kennedy jaunesniojo tema.
RFK jaunesnysis dešimtmečius skleidė teiginius, kad vakcinos sukelia autizmą.
„Vakcinavimo planai keičiasi kartu su mokslu“
Paklaustas apie JAV prezidento ir jo administracijos reiškiamą baimę dėl vakcinų vaikams, T. Jasarevičius atsakė: „Vakcinos nesukelia autizmo“.
„Vaikų imunizacijos grafiką, kurį kruopščiai rengia PSO, įgyvendino visos šalys ir per pastaruosius 50 metų jis išgelbėjo mažiausiai 154 milijonus gyvybių, – pridūrė jis. – Šie grafikai nuolat tobulėjo kartu su mokslu ir dabar apsaugo vaikus, paauglius bei suaugusiuosius nuo 30-ies infekcinių ligų.“
Tačiau jis įspėjo, kad „kai imunizacijos planai atidedami, nutraukiami arba keičiami neatlikus įrodymų peržiūros, labai padidėja infekcijos rizika ne tik vaikui, bet ir platesnei bendruomenei“.
„Kiekviena praleista dozė padidina tikimybę užsikrėsti gyvybei pavojinga infekcine liga“, – pabrėžė T. Jasarevičius.
PSO atstovas teigė, kad pasaulyje gyvena 62 mln. žmonių, turinčių autizmo spektro sutrikimų.
Jis pripažino, kad pasaulio bendruomenė turi pasistengti „geriau suprasti, kokios yra autizmo priežastys ir kaip geriausiai rūpintis autizmo spektro sutrikimų turinčiais žmonėmis bei jų šeimomis ir tenkinti jų poreikius“.
Tačiau mokslas „įrodė“, kad nėra jokio ryšio su vakcinomis, sakė jis, pridurdamas: „Šie dalykai tikrai neturėtų kelti abejonių“.
