PSO užsipuolė verslus: „Pelnosi iš mirčių“

Prieš kelias dienas paskelbtame pareiškime PSO teigė, kad šios „galingos pramonės šakos“ reguliariai bando „blokuoti, susilpninti ar atidėti“ mokesčių didinimą, jaunimui skirtos rinkodaros apribojimus ir kitas gyvybes gelbstinčias sveikatos reformas.
„Nepriimtina, kad verslas pelnosi iš didėjančio mirčių ir ligų skaičiaus“, – pareiškime teigė PSO sveikatą lemiančių veiksnių, skatinimo ir prevencijos departamento direktorius dr. Etienne Krug.
„Vyriausybės privalo žmonių sveikatą iškelti aukščiau pelno siekio ir užtikrinti, kad įrodymais pagrįsta sveikatos politika nebūtų sutrikdyta įmonių spaudimo“, – sakė E.Krug.
PSO išstojimas atliktas artėjant aukšto lygio susitikimui Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama lėtinėms ligoms, tokioms kaip širdies ligos, diabetas, vėžys ir astma.
Nors mirčių nuo lėtinių ligų visame pasaulyje sumažėjo, neseniai atliktoje analizėje nustatyta, kad pastaraisiais metais pažanga sustojo.
PSO anksčiau ragino šalių vyriausybes per ateinančius 10 metų bent 50 proc. padidinti tabako, alkoholio ir saldintų gėrimų kainas.
Organizacijos teigimu, padidinus mokesčius per ateinančius penkerius metus būtų galima išvengti 50 milijonų priešlaikinių mirčių ir per ateinantį dešimtmetį gauti 1 trilijoną dolerių (854,4 mlrd. eurų) papildomų pajamų į nacionalinius biudžetus.
Tačiau pramonininkai priešinasi raginimams didinti jų produkcijai taikomus mokesčius.
UNESDA Soft Drinks Europe, atstovaujanti gaiviųjų gėrimų gamintojams, priešinosi PSO anksčiau šį mėnesį paskelbtoms politikos gairėms.
Organizacija teigė, kad mokesčių nepakanka sveikatos rezultatams Europoje pagerinti, nes šalyse, kurios įvedė mokesčius saldiems gėrimams, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, toliau auga nutukimo lygis.
Parengta pagal „Euronews“ inf.
NutukimasPasaulio sveikatos organizacija (PSO)perdirbta mėsa
Rodyti daugiau žymių