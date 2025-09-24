Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Seimo komitetas svarstys siūlymą naikinti priemokas už valstybės finansuojamas gydymo paslaugas

2025 m. rugsėjo 24 d. 08:53
Trečiadienį posėdžiausiantis Seimo Sveikatos reikalų komitetas (SRK) svarstys Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotus įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma panaikinti priemokas už valstybės lėšomis apmokamas gydymo paslaugas.
Ministerija pokyčius numatančius teisės aktų pakeitimus Seimui pateikė dar birželį.
SAM teigimu, įsigaliojus naujai tvarkai, iš pacientų nebebūtų reikalaujama papildomų mokesčių už valstybės lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Be to, tikinama, kad tai prisidėtų ir prie strateginių Vyriausybės tikslų įgyvendinimo – didinti sveikatos sistemos skaidrumą, paslaugų prieinamumą, taip pat leistų valdyti eiles gydymo įstaigose, gerinti medikų savijautą, mažinti pacientų atskirtį.
Visgi, opozicijoje dirbantys parlamentarai tokį SAM ir 19-osios Vyriausybės parengtą projektą kritikuoja. Pasak politikų, dėl šio valdančiųjų sprendimo labiausiai nukentės pažeidžiamiausios visuomenės grupės.
Tiesa, siekiama užtikrinti, kad odontologinės paslaugos vaikams ir socialiai remtiniems asmenims ir toliau būtų teikiamos ta pačia tvarka, kaip ir šiuo metu.
Numatoma, kad nauja tvarka įsigaliotų nuo 2026-ųjų pradžios.
