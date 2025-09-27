Medikų košmaras: plinta mirtina bakterija – vaistai nepadeda

Šios bakterijos sukeltą ligą gydyti galima tik dviem antibiotikais. Bet šie – labai brangūs ir leidžiami tiesiai į veną.
Atvejų augimą lemia ypač atsparus genas, vadinamas NDM, teigia JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) mokslininkai. Bakterijos su šiuo genu anksčiau buvo „egzotika“, medikai matydavo mažai pacientų. Nerimą kelia tai, kad tokių ligos atvejų skaičius per pastaruosius metus išaugo daugiau nei penkis kartus.
„NDM plitimas JAV yra didžiulis pavojus ir kelia baisų susirūpinimą“, – sakė Davidas Weissas, infekcinių ligų tyrėjas iš Emory universiteto Atlantoje.
Ataskaitoje pateikti duomenys iš 29 valstijų. 2023 m. šiose valstijose užregistruota 4341 karbapenemams atsparių bakterinių susirgimų atvejų, iš kurių 1831 buvo NDM tipo.
Karbanpenemams atsparių infekcijų skaičius 2019–2024 m. laikotarpiu išaugo 69 proc. Tačiau atvejų, kai ligą sukėlė NDM bakterija, skaičius padidėjo net 460 proc., teigia ataskaitos autoriai.
Pastaraisiais metais CDC vis dažniau įspėja visuomenę dėl „košmarinių bakterijų“, kurios yra atsparios daugeliui antibiotikų.
Karbapenemai yra antibiotikų klasė – paskutinės išeities vaistai gydant sunkias infekcijas.
Ataskaitos autoriai nenurodė, kiek užsikrėtusių pacientų mirė.
Pasak CDC mokslininkų, tikėtina, kad daug žmonių yra neatpažinti vaistams atsparių bakterijų nešiotojai, o tai gali lemti tolesnį infekcijos plitimą.
Medikų baimė – palyginti lengvai dabar gydomos ligos, pavyzdžiui, šlapimo takų infekcijos, gali įgyti atsparumą tradiciniams vaistams.
Antimikrobinis atsparumas – reiškinys, kai bakterijos ir grybelinės infekcijos įgyja gebėjimą pasipriešinti vaistams, skirtiems juos naikinti.
Medikai pabrėžia, kad šios problemos šaknys kyla iš netinkamo antibiotikų vartojimo: žmonės geria ne tuos vaistus arba nebaigia paskirto antibiotikų kurso, bakterija nėra „užmušama“, atsigauna ir grįžta dar stipresnė.
Didžiulis atvejų šuolis
Tyrime nedalyvavęs mokslininkas teigė, kad vaistams atsparios bakterijos išplitimas greičiausiai susijęs su COVID-19 pandemija.
„Žinome, kad pandemijos metu antibiotikų vartojimas smarkiai išaugo, todėl greičiausiai padidėjo ir atsparumas vaistams“, – sakė Jasonas Burnhamas iš Vašingtono universiteto.
Be to, CDC statistika nepateikia pilno vaizdo. Daugelis valstijų neatlieka išsamių tyrimų ir nepraneša apie visus atvejus. Net ir tose valstijose, kurios tai daro, tikslus ligos sukėlėjas nustatomas tik tada, jei pacientas susirgo sunkiai, yra gydomas ligoninėje, jam atliekami specialūs tyrimai.
Parengta pagal „Sky news“ inf.