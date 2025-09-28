Seimas svarstys keisti PSD įmokos skaičiavimo tvarką

Ketvirtadienį Seimo Sveikatos reikalų komiteto (SRK) pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė pateikė parlamentui tai numatančias įstatymo pataisas.
Jomis siūloma nesieti valstybės lėšomis draudžiamų gyventojų PSD įmokos su minimalia mėnesine alga (MMA).
Jei Seimas pritartų, nuo 2027-ųjų valstybės lėšomis draudžiamų asmenų PSD įmoka būtų susieta su dirbančiojo įmoka ir sudarytų 50 proc. jo PSD įmokos.
Nuo 2028 m. siūloma šią įmoką kiekvienais metais didinti 5 proc. punktais, kol ji pasieks 75 proc. užpraeitų metų vieno dirbančiojo vidutinės metinės PSD įmokos dydį.
Tikimasi, kad toks reguliavimas leis palaipsniui mažinti skirtumą tarp dirbančiųjų ir valstybės lėšomis draudžiamų gyventojų PSD įmokų dydžių.
„Šiuo metu situacija yra tokia, kad valstybė, biudžeto lėšomis drausdama labiausiai pažeidžiamas žmonių grupes, šiomis įmokomis padengia tik 40 proc. jiems suteikiamų sveikatos priežiūros išlaidų. Rezultatą lemia daugelį metų veikiančių neteisingų ir neproporcingų PSD įmokų taikymas dirbantiesiems ir valstybės draudžiamiems asmenims“, – pateikdama projektą iš Seimo tribūnos sakė L. Šukytė-Korsakė.
Valstybės lėšomis draudžiamų asmenų įmokos susiejimas su dirbančiųjų įmokomis, politikės teigimu, automatiškai įteisins jos priklausomybę nuo valstybės ekonominės raidos pokyčių.
„Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą valstybės įmoka už biudžeto lėšomis draudžiamą asmenį 2027 metais sudarys 869 eurų arba 38,7 proc. dirbančiojo įmokos. Priėmus teikiamą įstatymo pakeitimą, ši įmoka 2027 metais padidėtų iki 999 eurų –15 proc.“ – sakė Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narė L. Šukytė-Korsakė.
Iniciatyvos autorių duomenimis, pernai vieno dirbančiojo PSD vidutinė metinė įmoka siekė maždaug 1858 eurus, o valstybės biudžeto įmoka už vieną biudžeto lėšomis draudžiamą asmenį sudarė 611,4 euro – tai reiškia, kad buvo 3 kartus mažesnė.
Preliminariais įstatymo pataisas parengusių parlamentarų paskaičiavimais, 2027 metams jų įgyvendinimui papildomai prireiktų apie 367 mln. eurų.
Tačiau lėšų poreikį ir kitus šio projekto aspektus turės įvertinti Vyriausybė, nes Seimas nutarė paprašyti jos išvados. Pritarimo po pateikimo sulaukusias Sveikatos draudimo įstatymo pataisas svarstys Sveikatos reikalų komitetas, o į plenarinę parlamento salę jos sugrįš lapkričio 18 d.
ELTA primena, kad valstybė biudžeto lėšomis šiuo metu draudžia 23 socialiai jautriausias gyventojų grupes. Pensininkai sudaro 45 proc. visų valstybės biudžeto lėšomis draudžiamų asmenų, bedarbiai – 10 proc., vaikai, moksleiviai ir studentai – 4 proc. Taip pat valstybės biudžeto lėšomis draudžiamos nėščiosios, motinos/tėvai kol jų vaikams sukaks 8 metai. Be to, draudžiami du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės auginantys tėvai, negalią turintys asmenys, politiniai kaliniai ir tremtiniai, gynusieji Lietuvos nepriklausomybę ir nukentėjusieji, tam tikromis ligomis sergantys gyventojai.