D. Trumpas paskelbė apie susitarimą su „Pfizer“, padėsiantį sumažinti tam tikrų vaistų kainas

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
60
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
59
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
41
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
45
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
41
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
33
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
40
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
14
Madrido „Real“
Madrido „Real“
19
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SveikataMedicinos žinios

D. Trumpas paskelbė apie susitarimą su „Pfizer“, padėsiantį sumažinti tam tikrų vaistų kainas

2025 m. rugsėjo 30 d. 21:15
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija antradienį suteikė bendrovei „Pfizer“ trejų metų lengvatinį laikotarpį, kuriuo jai nebus taikomi numatyti muitai, o farmacijos milžinė pagal susitarimo sąlygas Jungtinėse Valstijose savanoriškai sumažins neįvardytų vaistų kainas.
Daugiau nuotraukų (1)
Aukščiausio rango sveikatos apsaugos pareigūnų lydimas D. Trumpas daug informacijos apie tai, kiek ir kokių vaistų buvo įtraukta į susitarimą, neatskleidė.
Šie pranešimai pasigirdo D. Trumpui dedant pastangas sudaryti vadinamojo palankiausio režimo susitarimus su vaistų gamintojais, pagal kuriuos farmacijos bendrovės susietų JAV kainas su mažiausia vaistų kaina, kurią moka kitos turtingos šalys.
Baltieji rūmai taip pat sakė, kad pristatys interneto svetainę, pavadintą „TrumpRx“, kurioje vartotojai kai kurių vaistų galės tiesiogiai įsigyti už mažesnę kainą.
Po šio pranešimo kompanijos „Pfizer“ akcijų kaina pakilo penkiais procentais.
Kaip ir D. Trumpas, kompanijos „Pfizer“ generalinis direktorius Albertas Bourla teigė, kad šis sandoris yra didelis pasiekimas, nors bendrovės pareiškime konkretumo taip pat stigo.
Bendrovė teigė, kad „didžiąją daugumą“ „pirminės sveikatos priežiūros procedūrų ir kai kuriuos specializuotus prekių ženklus“ bus galima siūlyti nuo 50 iki 85 proc. pigiau.
D. Trumpas taip pat sakė, kad „Pfizer“ sutiko „investuoti 70 mlrd. dolerių, kad vietinės gamybos įmonės būtų perkeltos į Jungtines Valstijas“.
Demokratai jau seniai leido suprasti, kad taip pat norėtų sumažinti vaistų kainas.
Pirmadienį paskelbtame pranešime nepriklausomas senatorius Bernie‘is Sandersas teigė, kad D. Trumpo pastangos šiuo klausimu „pateko į laikraščių antraštes“, tačiau daugiau „naudos nelabai davė“.
PfizerDonaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
Rodyti daugiau žymių

