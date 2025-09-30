Peršalimo ligos ir virškinimo sutrikimai dominuoja tarp užsienyje patirtų sveikatos negalavimų

Pajamos kelionių nestabdo: nors iš didesnes pajamas gaunančiųjų keliauja beveik 9 iš 10, net 65,3 proc. mažiausias pajamas (≤400 Eur pajamų per mėnesį asmeniui) gaunančių teigė bent kartą buvę išvykę svetur, o 48,6 proc. – kelis kartus.
Kartu su kelionių gausa kyla ir reali rizika susirgti. Tarp keliavusiųjų 12,8 proc. nurodė, kad per keliones patyrė sveikatos sutrikimų ar traumų. Iš jų 38,5 proc. atvejų teko kreiptis į gydytoją ar gydymo įstaigą užsienyje. Ryškėja amžiaus skirtumai: kuo jaunesni keliautojai, tuo dažniau jie praneša apie patirtas sveikatos problemas (18–25 m. – 20,3 proc., 26–35 m. – 17,4 proc., 36–45 m. – 14,9 proc., 46–55 m. – 9,7 proc., 56+ – 8,1 proc.).
„Vyresnės kartos žmonės dažniau bando tvarkytis patys, o jaunesni keliautojai drąsiau kreipiasi į būtinosios pagalbos skyrius ar klinikas“, – sako Marius Jundulas, draudimo platformos „Man ramu“ įkūrėjas. – „Neretai keliaujama į šalis, kur klimatas ar maistas skiriasi nuo įprasto Lietuvoje. Todėl nenuostabu, kad peršalimo ligos ir virškinimo sutrikimai yra tarp dažniausių keliautojų bėdų. Įdomi detalė – vyrai dažniau mini virškinimo sutrikimus, o moterys – peršalimo ligas.“
Dažniausiai įvardijami sveikatos sutrikimai tarp tų, kurie patyrė problemų: peršalimo ligos (28,2 proc.), virškinimo sutrikimai (26,2 proc.), traumos (17,8 proc.), nudegimai saulėje (12,4 proc.), rečiau – lėtinių ligų paūmėjimas (8,4 proc.) ir infekcinės ligos (2,0 proc.).
„Skaičiai primena paprastą dalyką: kelionei reikėtų ruoštis taip pat rimtai, kaip ruoštumėmės kalnų žygiui – apgalvoti maršrutą, įvertinti oro sąlygas, turėti būtiniausių medikamentų ir iš anksto pasirūpinti kelionių draudimu, ypač keliaujant su vaikais, į kalnus ar į šalis, kur sveikatos paslaugos brangios“, – pabrėžia M.Jundulas.
Apie tyrimą
Laikotarpis: 2025–08-27 – 2025–09-02
Tikslinė grupė: Lietuvos gyventojai 18–75 m.
Metodas: kombinuotas CATI (telefonu) ir CAWI (internetu)
Vykdytojas: „Spinter research“
Imtis: N=1011 (bendroji populiacija); keliavusiųjų N=812; sveikatos sutrikimus patyrusiųjų N=104.
Pastaba redakcijoms: poaibių rezultatai turi didesnę paklaidą.
Apie „Man ramu“
„Man ramu“ – skaitmeninė draudimo platforma, lyginanti kelių draudikų pasiūlymus ir leidžianti internetu įsigyti kelionių ir transporto draudimą. Daugiau – manramu.lt
Kelionėsperšalimasnegalavimas
Rodyti daugiau žymių