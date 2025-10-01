Beveik 1 tūkst. šeimų jau pasinaudojo supaprastinta negalios nustatymo procedūra

„Šie pokyčiai reiškia mažiau biurokratijos ir daugiau pagalbos žmogui. Labai svarbu, kad pagalba būtų pasiekiama tada, kai jos labiausiai reikia, neužstringant sudėtinguose biurokratiniuose procesuose“, – trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė.
Pasak agentūros, iki pertvarkos negalią turintys gyventojai patys turėdavo ieškoti pagalbos skirtingose institucijose, rašyti prašymus, nešti dokumentus, o dabar kiekvieno žmogaus situacija vertinama individualiai pagal specialų klausimyną, o sudarytas pagalbos planas apjungia visus reikalingus sprendimus.
„Svarbiausia – žmogui su negalia nebereikia vienam rūpintis, kaip viską susiderinti. Institucijos pačios kreipiasi į žmogų, o pagalbos koordinatorius užtikrina, kad planas veiktų ir pagalba pasiektų laiku.
Tai nuima didelę naštą nuo žmonių su negalia ir jų artimųjų pečių. Vien per 2024 metus priėmėme daugiau kaip 7,6 tūkst. sprendimų dėl pagalbos planų, o šių metų pirmą pusmetį – jau daugiau kaip 5 tūkst.“ – sakė Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros direktorė Eglė Čaplikienė.
Vieno langelio principas veikia ir konsultavimo srityje – kasmet agentūra atsako į dešimtis tūkstančių skambučių bei laiškų, o nuo šių metų pradėjęs veikti virtualus asistentas jau padėjo daugiau nei 30 tūkst. kartų.