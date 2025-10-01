Beveik 1 tūkst. šeimų jau pasinaudojo supaprastinta negalios nustatymo procedūra

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SveikataMedicinos žinios

Beveik 1 tūkst. šeimų jau pasinaudojo supaprastinta negalios nustatymo procedūra

2025 m. spalio 1 d. 13:08
Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrai daugiau nei prieš metus pradėjus taikyti „vieno langelio“ principą negalios nustatymo srityje, beveik 1 tūkst. šeimų jau išvengė papildomų procedūrų.
Daugiau nuotraukų (30)
„Šie pokyčiai reiškia mažiau biurokratijos ir daugiau pagalbos žmogui. Labai svarbu, kad pagalba būtų pasiekiama tada, kai jos labiausiai reikia, neužstringant sudėtinguose biurokratiniuose procesuose“, – trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė.
Pasak agentūros, iki pertvarkos negalią turintys gyventojai patys turėdavo ieškoti pagalbos skirtingose institucijose, rašyti prašymus, nešti dokumentus, o dabar kiekvieno žmogaus situacija vertinama individualiai pagal specialų klausimyną, o sudarytas pagalbos planas apjungia visus reikalingus sprendimus.
„Svarbiausia – žmogui su negalia nebereikia vienam rūpintis, kaip viską susiderinti. Institucijos pačios kreipiasi į žmogų, o pagalbos koordinatorius užtikrina, kad planas veiktų ir pagalba pasiektų laiku.
Tai nuima didelę naštą nuo žmonių su negalia ir jų artimųjų pečių. Vien per 2024 metus priėmėme daugiau kaip 7,6 tūkst. sprendimų dėl pagalbos planų, o šių metų pirmą pusmetį – jau daugiau kaip 5 tūkst.“ – sakė Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros direktorė Eglė Čaplikienė.
Vieno langelio principas veikia ir konsultavimo srityje – kasmet agentūra atsako į dešimtis tūkstančių skambučių bei laiškų, o nuo šių metų pradėjęs veikti virtualus asistentas jau padėjo daugiau nei 30 tūkst. kartų.
negaliaSocialinės apsaugos ir darbo viceministrė

