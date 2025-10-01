Naujovė – rodiklių švieslentė: štai ką galite sužinoti apie poliklinikas ir ligonines

Pasak projektui vadovavusios ilgametės sveikatos sistemos duomenų analitikės Vaidos Morkvėnienės, tai buvo pirmas VLK projektas, kuriame kartu dirbo kompetentingi Valstybės duomenų agentūros, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), VLK ir Higienos instituto specialistai. Projekto metu buvo sujungti įvairūs duomenys iš skirtingų informacinių sistemų bei pateikti vienoje platformoje.
Pacientai, naudodamiesi švieslente, gali palyginti gydymo įstaigų teikiamų paslaugų kokybę, pavyzdžiui, mirties riziką susirgus insultu arba plaučių uždegimu konkrečioje įstaigoje, matyti kitų pacientų atsiliepimus. Gydymo įstaigos švieslentėje savo veiklos rezultatus gali palyginti su kitomis įstaigomis savivaldybės, regiono ar visos šalies mastu.
Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, „rodiklių švieslentė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veidrodis, atspindintis viešųjų įstaigų veiklos rezultatus, ir sveikatos priežiūros kokybės vertinimo įrankis, skirtas kokybei gerinti bei sistemai valdyti“.
Jau veikia sukurta centralizuota platforma, kurioje šiandien yra net 95 rodikliai, kurie buvo atrinkti iš kelių šimtų sveikatos sistemoje skaičiuojamų rodiklių. Rodiklių gausoje atsirinkti svarbiausius ir reikšmingiausius padėjo SAM Strategijos departamento direktorė švieslentės pradininkė Raimonda Janonienė.
Šiandien švieslentė pasiekiama visiems vartotojams interneto adresu https://rodikliai.vlk.lt
Dar balandį surengtos švieslentės demonstracinės versijos testavimo dirbtuvės subūrė gydymo įstaigų atstovus, institucijų ekspertus ir duomenų analitikus. Jie pateikė siūlymų, padėjusių patobulinti sistemą.
Švieslentę išbandė didžiųjų gydymo įstaigų VUL Santaros klinikų, LSMU Kauno klinikų, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, Nacionalinio vėžio centro, Utenos ligoninės, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės, Vilniaus rajono ir Alytaus poliklinikos, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir kitų įstaigų atstovai.
Valstybinės ligonių kasos kartu su partneriu Valstybės duomenų agentūra įgyvendintas 2,2 metus trukęs projektas yra dalis 2022–2030 m. plėtros programos, kurią administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pagal pažangos priemonę Nr. 11–002–02–11–01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“. Projektas buvo finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Jam buvo skirta 408 253,79 Eur.