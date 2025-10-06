Praėjusią savaitę Lietuvoje – 4 mirtys nuo koronaviruso

40-ąją metų savaitę (rugsėjo 29 d. – spalio 5 d.) bendras suminis sergamumo rodiklis Lietuvoje šiek tiek padidėjo lyginant su ankstesne savaite ir siekė 1139,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų (39-ąją savaitę jis buvo 1100,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų). Praėjusio sezono 40-ąją savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 1181,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų. COVID-19 ligos atvejų skaičius sumažėjo, gripo ir ŪVKTI – padidėjo. Epideminis sergamumo lygis neregistruotas nė vienoje savivaldybėje. Didžiausias sergamumo rodiklis buvo Vilniaus apskrityje (1346,6 atvejo 100 tūkst. gyv.), mažiausias – Utenos apskrityje (873,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų).
Mirties nuo gripo atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 4 mirties atvejai.
Primename, kad sezoninė gripo vakcina nemokamai skiriama rizikos grupėms priklausantiems gyventojams – 65 metų ir vyresniems, sergantiems lėtinėmis ligomis, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose, nėščiosioms ir 2–7 metų vaikams.
Skiepijimas COVID-19 vakcina labiausiai rekomenduojamas toms pačioms rizikos grupėms, kaip ir gripo vakcina.
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, vakcina nuo gripo jau pasiekė Lietuvą ir per spalio mėnesį turėtų būti paskirstyta gydymo įstaigoms pagal jų iš anksto nurodytą poreikį.
Norint pasiskiepyti nuo gripo, reikia kreiptis į savo gydymo įstaigą, kurioje esate prisirašę, o dėl vakcinacijos nuo COVID-19 – į bet kurią gydymo įstaigą, kuri turi užsakiusi šių vakcinų.
